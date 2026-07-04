Antonio Tajani torna a Reggio Calabria: presenza speciale nel Consiglio Comunale all’Arena di lunedì

Tajani sarà a Reggio Calabria questo lunedì, 6 luglio, in occasione del primo Consiglio Comunale dell'Amministrazione Cannizzaro, che per l'occasione sarà all'aperto, all'Arena dello Stretto

Cannizzaro Tajani

Antonio Tajani sarà a Reggio Calabria, anzi torna a Reggio Calabria. Il vice Premier, Ministro e leader nazionale di Forza Italia sarà sullo Stretto, casa del nuovo Sindaco azzurro Francesco Cannizzaro, ma non per un evento qualunque. Tajani sarà a Reggio Calabria questo lunedì, 6 luglio, in occasione del primo Consiglio Comunale dell’Amministrazione Cannizzaro, che per l’occasione sarà all’aperto, all’Arena dello Stretto. Ad annunciare la presenza di Tajani è stato lo stesso Sindaco Cannizzaro a margine dell’evento di presentazione della nuova Giunta Comunale.

Di seguito il video dove il Sindaco annuncia la presenza di Tajani.

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