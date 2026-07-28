Allerta Meteo tra Calabria e Sicilia: in formazione la goccia fredda, in arrivo forti temporali e un calo delle temperature. Le zone a rischio nubifragi

Un ciclone improvviso tra la Sicilia e Malta spazza via il caldo afoso e porta una svolta drastica nel panorama atmosferico del nostro Mezzogiorno. Il contrasto tra l’aria fredda in quota e il mare caldo innesca una fase di forte instabilità: attesi violenti nubifragi tra il pomeriggio e la serata, mentre il termometro crolla nettamente in entrambe le regioni. Palermo e Trapani le città più a rischio, ma i temporali nella sera-notte potrebbero colpire anche Agrigento, Ragusa, Pozzallo, Modica, Siracusa e Catania. Molte nubi in Aspromonte, qualche temporale pomeridiano anche in Calabria che però sarà meno colpita rispetto alla Sicilia.

Un brusco stop all’estate: temperature in picchiata da Reggio a Palermo

Il cambio di scenario è già evidente nelle ultime ore su tutte le nostre città principali. Chi era abituato al caldo soffocante dei giorni scorsi si trova oggi ad affrontare un clima insospettabilmente fresco. In Calabria la calura rovente ha lasciato il posto a valori decisamente più sopportabili, con la colonnina di mercurio che si ferma a soli +27°C a Crotone e a +28°C a Reggio Calabria in pieno giorno. Una situazione analoga si registra dall’altro lato dello Stretto: in Sicilia le città costiere respirano, con Catania che non valica la soglia dei +30°C e Palermo stabilizzata a +29°C dopo una minima notturna di +24°C, accompagnata alle prime luci dell’alba da un primo scroscio d’acqua che ha lasciato sul capoluogo circa 5 millimetri di pioggia. Il simbolo assoluto di questa svolta è l’isola di Pantelleria, dove oggi è arrivato Mattarella per celebrare i dieci anni del Parco nazionale, che segna una minima di +24°C e una massima di +28°C, un vero e proprio crollo termico rispetto a una settimana fa, quando si sfioravano i +41°C.

Cos’è la goccia fredda che si sta formando tra la Sicilia e Malta

Alla base di questo repentino cambio di rotta c’è la formazione di una goccia fredda, posizionata esattamente tra la Sicilia e il canale di Malta. Spiegato in parole semplici, si tratta di una massa d’aria molto fredda che si è staccata dalle correnti del Nord Europa ed è scivolata verso il Mediterraneo, rimanendo intrappolata alle nostre latitudini come una vera e propria bolla isolata. Quando una struttura d’aria fredda di questo tipo si trova a scorrere sopra la superficie del mare, che a fine luglio è ricca di vapore e calore accumulato, l’effetto è simile a quello della benzina sul fuoco. L’aria calda dal basso sale vertiginosamente verso l’alto scontrandosi con quella gelida presente in quota, creando enormi nubi temporalesche capaci di generare fenomeni meteo estremi nel giro di pochissimo tempo. Le mappe:

Le prossime ore: massima attenzione per il pomeriggio e la serata

La fase più critica di questo peggioramento si concentrerà proprio nelle prossime ore. Le previsioni meteo indicano un marcato peggioramento a partire dal pomeriggio di oggi, martedì 28 luglio, con temporali intensi che colpiranno dapprima la Sicilia occidentale e meridionale per poi estendersi rapidamente verso il resto dell’isola e la Calabria. Sarà la serata il momento di massima allerta per la formazione di celle temporalesche particolarmente violente. I cittadini devono prestare la massima prudenza per il rischio di veri e propri nubifragi lampo, accompagnati da fitte grandinate, forti scariche elettriche e violente raffiche di vento. L’instabilità coinvolgerà direttamente anche l’area dello Stretto di Messina, la provincia di Reggio Calabria, il Vibonese e le zone interne della Sila e delle Serre, portando piogge abbondanti e locali allagamenti.

L’evoluzione per mercoledì 29 luglio e i giorni successivi

La giornata di domani, mercoledì 29 luglio, vedrà ancora la goccia fredda ben radicata nel cuore del Mediterraneo. Il quadro meteorologico rimarrà fortemente instabile tra Calabria e Sicilia, con cieli molto nuvolosi e la concreta possibilità di nuovi acquazzoni, specialmente lungo i settori ionici e nelle aree montuose durante le ore centrali del giorno. Le temperature si manterranno ampiamente sotto le medie del periodo, regalando un clima quasi primaverile o di inizio autunno. Per un graduale e definitivo miglioramento del tempo bisognerà attendere la seconda parte della settimana, quando il vortice ciclonico comincerà lentamente ad attenuarsi. Da giovedì in poi il sole tornerà a guadagnare spazio su gran parte del Sud e le temperature riprenderanno a salire verso i valori tipici dell’estate mediterranea, lasciandosi alle spalle questa intensa parentesi di forte maltempo.

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

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