Allerta Meteo, il forte maltempo di oggi in Calabria e Sicilia è solo un antipasto. Tornado e nubifragi sulla jonica, ma la giornata peggiore sarà venerdì

Infuria il maltempo in Calabria e Sicilia, ancora sottoforma di temporali pomeridiani che nelle ore centrali della giornata stanno colpendo in prevalenza le zone interne delle due Regioni. A differenza dei giorni scorsi, i venti al suolo sono cambiati: non più grecale, bensì tramontana. E così, questi temporali di calore che nascono sui rilievi, non si muovono più verso il tirreno ma, al contrario, si dirigono sulla jonica dove abbiamo avuto violenti nubifragi tra Crotone, Catanzaro e Reggio Calabria. Le località più colpite, sulle Serre e nella Locride con 58mm di pioggia a Serra San Bruno e una temperatura crollata su valori autunnali, addirittura a +14°C in pieno giorno a Mongiana e Fabrizia.

Pioggia e freddo, con +21°C in pieno giorno, anche sulla costa jonica reggina, a Gioiosa Jonica. Ha piovuto a Siderno, Locri e anche a Soverato. Un tornado si è abbattuto sul litorale di Botricello, provocando danni come possiamo vedere dal video che ha immortalato la tormenta sulla costa jonica catanzarese:

Maltempo in Calabria, tornado a Botricello: gravi danni sul litorale catanzarese

Tuttavia, dove non piove (e sono per il momento fenomeni ancora disordinati, sparsi a macchia di leopardo), persiste il caldo estivo con +33°C a Messina, +32°C a Reggio Calabria, +31°C a Siracusa. A Catania il cielo si è oscurato per un temporale in arrivo dall’Etna e la temperatura sta diminuendo, ha già raggiunto i +28°C. L’Anticiclone sta andando letteralmente in frantumi, lasciando spazio a una decisa rinfrescata che tra Calabria e Sicilia si concretizzerà in libera atmosfera e a tutte le quote soltanto domani, giovedì 2 luglio, nel pomeriggio-sera. Il fronte freddo della goccia fredda proveniente dall’Europa centrale, infatti, è appena arrivato al Nord Italia e impiegherà oltre 24 ore per raggiungere l’estremo Sud. In Calabria e Sicilia, come già anticipato nel bollettino di ieri, il clou del maltempo sarà dopodomani, venerdì 3 luglio, quando le temperature crolleranno su valori autunnali in tutta la Regione e inizierà un lungo periodo fresco, gradevole, che si prolungherà non solo nel weekend ma anche la prossima settimana.

Il maltempo di venerdì continuerà anche sabato, ma solo al mattino con gli ultimi fenomeni residui. Da sabato pomeriggio spazio nuovamente ad ampie schiarite, seppur in un clima molto più fresco rispetto al caldo tipicamente estivo degli ultimi giorni. Le temperature, infatti, rimarranno sotto le medie stagionali e nelle ore serali e notturne serviranno felpe e maglioncini, come molto raramente accade in piena estate.

Attenzione anche alle forti raffiche di vento, che saranno impetuose dai quadranti settentrionali (maestrale e tramontana) e agiteranno il mare, con moderate mareggiate. Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche di Sud Italia, Calabria e Sicilia: