Allerta Meteo, forte maltempo in arrivo anche all’estremo Sud: tutti i dettagli sul ciclone che tra venerdì e sabato si abbatterà su Calabria e Sicilia

Anche oggi, come già accaduto nei giorni scorsi, forti temporali pomeridiani stanno colpendo varie località di Calabria e Sicilia: è andata avanti così tutta la scorsa settimana, e allo stesso modo è iniziata questa che ci traghetta dal mese di giugno (oggi l’ultimo giorno) al mese di luglio (domani il primo). Si tratta di temporali tipicamente estivi, che non a caso si chiamano “temporali di calore“: si formano nelle zone interne, sui rilievi, per il riscaldamento del suolo che lancia verso l’atmosfera bolle di calore le quali condensano e formano i cumulonembi. Così, da giorni, si sentono forti tuoni persino da coste e città marine, dove però raramente arriva la pioggia (seppur è accaduto in svariate occasioni).

Nelle zone interne, intanto, si verificano locali nubifragi, spesso e volentieri localizzati. L’esatta localizzazione di questi fenomeni è molto difficile da prevedere con precisione, perchè sono sparsi a macchia di leopardo, molto disordinati al suolo, con distanze importanti anche in pochi chilometri. Oggi pomeriggio, ad esempio, sono caduti 15mm di pioggia a Mandanici sui monti Peloritani, ma neanche una goccia ad Alì o Forza d’Agrò. E lo stesso accade in Calabria. La situazione rimarrà analoga domani, mercoledì 1 luglio, con ulteriori forti temporali pomeridiani confinati prevalentemente nelle zone interne, e con qualche sconfinamento su coste e pianure.

Nei giorni immediatamente successivi, però, assisteremo ad un vero e proprio capovolgimento della situazione meteo: l’Anticiclone Subtropicale che ha provocato il caldo dei giorni scorsi, si sta letteralmente disintegrando e lascerà spazio ad una goccia fredda di origine atlantica, proveniente dall’Europa centrale. Proprio mercoledì sera questa goccia fredda inizierà a colpire l’Italia, valicando le Alpi e abbattendosi con violenza sul Nord/Est. Le previsioni meteo di MeteoWeb indicano nel dettaglio cosa succederà in Italia nei prossimi giorni, ma per quel che riguarda Calabria e Sicilia dobbiamo evidenziare come il clou del maltempo sarà un po’ più avanti. Non oggi, non domani, non dopodomani ma venerdì 3 e sabato 4 luglio. Anche le temperature diminuiranno soltanto a ridosso del weekend, rimanendo ancora relativamente elevate (senza picchi esagerati, mai raggiunti ancora in questa stagione estiva) sia mercoledì 1 che giovedì 2, al netto di locali crolli termici localizzati a causa dei temporali pomeridiani.

Ma venerdì il maltempo sarà tutto di un’altra pasta: Stavolta arriva un vero e proprio ciclone, quindi i fenomeni saranno frontali, omogenei e ordinati su tutto il territorio. Non ci saranno più zone a secco a pochi chilometri da zone colpite dal maltempo. Le piogge e i temporali colpiranno anche le zone costiere e pianeggianti, e si verificheranno già a partire dalle ore mattutine, quando arriverà il fronte proveniente da Nord accompagnato da venti impetuosi di tramontana. Le temperature crolleranno sensibilmente, e pioverà a dirotto per gran parte della giornata di venerdì e anche nella prima parte di sabato, il 4 luglio, con una coda di maltempo che si prolungherà per tutta la mattinata prima del miglioramento di sabato pomeriggio e poi – più deciso – domenica 5 luglio.

Le zone più colpite saranno quelle tirreniche, ma non mancheranno rovesci anche intensi sul versante jonico. Le temperature rimarranno molto fresche anche domenica e poi la prossima settimana, ben inferiori rispetto a quelle di questi giorni, per una fase estiva molto gradevole senza alcun eccesso di caldo e, anzi, con temperature sempre di un paio di gradi inferiori rispetto alle medie del periodo.

Il caldo tornerà sì, ma soltanto al Nord/Ovest: in Piemonte e Liguria, dove avremo 5-6°C in più rispetto a Calabria e Sicilia. Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

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