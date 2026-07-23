Allerta Meteo Calabria e Sicilia: anche la Protezione Civile conferma il maltempo provocato dal fronte scandinavo, in arrivo forti temporali e crollo termico

L’anomalia climatica che stiamo vivendo in queste ore, caratterizzata da temperature insolitamente gradevoli e un distacco netto dalla calura estiva, trova un riscontro e una validazione assoluta nei recenti aggiornamenti istituzionali. Come avevamo ampiamente anticipato nei precedenti approfondimenti, il grande freddo in discesa dal Nord Europa è ormai una realtà tangibile che sta per colpire duramente il nostro territorio. La Protezione Civile ha infatti confermato in toto l’arrivo del fronte freddo scandinavo, conferendo assoluta e totale credibilità alle nostre proiezioni su Calabria e Sicilia. Nel suo ultimo comunicato ufficiale, l’ente governativo spiega chiaramente la dinamica sinottica in atto, sottolineando che “Un’area depressionaria posizionata tra la Polonia e la penisola Scandinava spinge correnti fresche settentrionali attraverso l’Europa Centrale in direzione della Grecia, interessando anche i settori adriatici italiani”. Questa immensa lingua di aria fredda, scivolando verso il Mediterraneo centrale, innescherà inevitabilmente una severa fase di instabilità atmosferica che si abbatterà con prepotenza sull’estremo Meridione.

L’allarme giallo e il bollettino ufficiale: maltempo estremo in Calabria

L’impatto di queste infiltrazioni fresche sui nostri mari ancora caldi genererà contrasti termici esplosivi. Leggendo con attenzione il bollettino ufficiale, si evince chiaramente la gravità della situazione prevista per le prossime ore. Il Dipartimento avverte infatti che “nelle prossime ore, tali infiltrazioni fresche, favoriranno l’innesco di temporali“, specificando che la situazione impone massima attenzione. Entrando nel dettaglio delle previsioni per la giornata di domani, il comunicato non lascia spazio a dubbi: “Sulla base dei fenomeni previsti, per la giornata di venerdì 24 luglio, è stata valutata allerta gialla meteo-idro su Calabria“. L’allarme giallo ufficiale diramato per il territorio calabrese certifica l’elevato rischio di maltempo estremo, con i fenomeni convettivi che colpiranno in maniera democratica coste e rilievi. Le città di pianura come Cosenza, Crotone e Vibo Valentia dovranno prepararsi a un drastico peggioramento, confermando quel quadro termico che vedrà le massime faticare a raggiungere i +25°C.

Rovesci intensi e grandinate: i dettagli dell’avviso meteorologico avverso

La violenza dei fenomeni attesi non va assolutamente sottovalutata. Sempre all’interno dello stesso bollettino, la Protezione Civile specifica nel dettaglio la natura di queste precipitazioni, avvertendo la popolazione che “I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica“. La menzione esplicita delle locali grandinate certifica il concreto rischio di tempeste di ghiaccio anche di grosse dimensioni, esattamente come quelle che hanno devastato il Nord e il Centro Italia nei giorni passati. Questo bollettino istituzionale attesta in via definitiva che il maltempo in Calabria assumerà connotati di forte severità, invitando alla massima prudenza, specialmente sulle aree costiere esposte e lungo le arterie stradali, dove le forti raffiche di vento potrebbero causare non pochi disagi.

L’impatto sulla Sicilia e il crollo termico del sabato mattina

Anche se il grosso dei forti temporali si scaricherà sul territorio calabrese, la vicina isola non sarà esente dagli effetti di questa massiccia irruzione artica. In Sicilia, pur non essendo stata diramata l’allerta meteo di criticità idrogeologica per venerdì, gli effetti termici si faranno sentire con forza dirompente. Questa irruzione provocherà un vero e proprio crollo delle temperature, che toccherà il suo apice nella primissima mattinata di sabato 25 luglio. L’aria eccezionalmente fredda farà scendere i termometri ben al di sotto dei +20°C in molte aree costiere e pianeggianti sia siciliane che calabresi, confermando quella previsione straordinaria che richiederà l’uso di felpe e maglioncini leggeri in piena estate. Un contesto quasi autunnale e rarissimo per fine luglio, perfettamente coerente con l’analisi sinottica delineata dal Dipartimento nazionale.

L’evoluzione del weekend: dal ciclone atlantico alle tempeste di Scirocco

Passata la burrasca fredda scandinava, il fine settimana vedrà un nuovo e drastico cambio di circolazione, dominato dall’arrivo di un profondo ciclone di origine nord-atlantica sull’Italia centro-settentrionale. Per Calabria e Sicilia questo non si tradurrà in piogge autunnali come al Nord, ma nell’attivazione di intensi venti meridionali. Come preannunciato, la rotazione delle correnti innescherà una violenta burrasca di Scirocco, che trasporterà enormi quantità di sabbia sahariana rendendo i cieli torbidi e grigi. Questo richiamo prefrontale porterà correnti umide e forti raffiche, generando effetti di favonio molto localizzati sul versante tirrenico siciliano, dove per poche ore si potrebbero sfiorare valori termici notevoli in modo del tutto effimero. Sulle coste ioniche e meridionali di entrambe le regioni, invece, l’aria carica di umidità proveniente dal mare manterrà le massime ampiamente sotto i +30°C, negando qualsiasi ritorno del temuto anticiclone africano.

Irruzione del Maestrale e importanza della prevenzione territoriale

Questo finto rialzo termico e la parentesi sciroccale avranno però vita brevissima. Dalla serata di domenica, infatti, si farà strada una perentoria irruzione di Maestrale, che spazzerà via la sabbia del Sahara e riporterà i termometri verso il basso, garantendo una successiva settimana all’insegna di un clima fresco, ventilato e straordinariamente godibile. Di fronte a questa altalena meteorologica così estrema, il monito finale va alla prevenzione. Il comunicato istituzionale ricorda giustamente che il Dipartimento ha operato “d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse”. Le amministrazioni locali in Calabria e Sicilia sono dunque chiamate alla massima operatività. Rispettare l’allarme giallo e seguire pedissequamente gli aggiornamenti meteo sarà fondamentale per affrontare con sicurezza l’arrivo imminente di queste burrasche estive fuori stagione.

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

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