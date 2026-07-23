Allerta Meteo Calabria e Sicilia: venerdì di maltempo con grandine, tornado e ulteriore crollo termico con il fronte scandinavo. Nel weekend si alza lo scirocco

Alle ore 15:00 di oggi pomeriggio, giovedì 23 luglio, le colonnine di mercurio registrano valori decisamente gradevoli e freschi su Calabria e Sicilia. Rispetto alla norma del periodo, ci troviamo con temperature abbondantemente inferiori alle medie stagionali, segnando un netto ribaltamento della situazione dopo l’ondata di calore opprimente delle scorse settimane. I termometri registrano picchi massimi che si mantengono compresi tra dieci e quindici gradi al di sotto dei picchi toccati durante l’inferno africano dei giorni scorsi. In particolare, si registrano temperature massime di appena +27°C a Crotone e Catanzaro, +28°C a Reggio Calabria, +29°C a Catania, +30°C a Messina, +31°C a Palermo e Agrigento e +32°C a Siracusa. Questo quadro di stabilità relativa ed estrema gradevolezza termica rappresenta soltanto la quiete prima della tempesta, poiché il fronte freddo scandinavo deve ancora fare il suo ingresso sul territorio peninsulare e insulare.

Allerta Meteo per domani, Venerdì 24 luglio: arrivo del fronte freddo scandinavo, forte maltempo e temporali in Calabria

Nelle prossime ore, la discesa della massa d’aria artica provocherà una drastica fase di forte maltempo tra Calabria e Sicilia, con un impatto particolarmente severo sul territorio calabrese. Per la giornata di domani, venerdì 24 luglio, la Calabria sarà colpita da forti temporali legati all’irruzione del fronte freddo scandinavo. Le temperature subiranno una nuova contrazione, con i valori massimi che rimarranno addirittura sotto i +25°C in numerose città costiere, pianeggianti e collinari, tra cui Cosenza, Crotone, Corigliano Calabro, Catanzaro e Vibo Valentia. La città di Reggio Calabria vedrà il termometro fermarsi a +26°C in un contesto di forti piogge e rovesci. I fenomeni temporaleschi risulteranno particolarmente intensi, con un elevato rischio di grandinate di grandi dimensioni e la formazione di trombe d’aria lungo le coste esposte.

Meteo Sabato 25 luglio: freddo autunnale al mattino, servono felpe e maglioncini

La giornata di sabato 25 luglio vedrà il culmine dell’afflusso freddo nelle prime ore del mattino. Le temperature minime scenderanno in tutta la regione calabrese e nei settori interni siciliani sotto i +20°C, toccando valori insolitamente bassi persino sulle zone costiere. Farà così fresco come in pieno autunno, una circostanza di rara frequenza estiva per il Sud Italia. Per chi si troverà ad uscire di casa la sera di venerdì o al mattino presto di sabato, si renderà necessario l’uso di felpe e maglioncini per proteggersi dalle correnti fredde. Questa fase di freddo anomalo, tuttavia, durerà poche ore e lascerà rapidamente spazio a un cambio della circolazione atmosferica nel corso del pomeriggio.

Meteo Sabato pomeriggio e domenica: ciclone atlantico, forte Scirocco e favonio

A partire dal pomeriggio di sabato, la ventilazione ruoterà dai quadranti meridionali per l’approssimarsi di un vasto ciclone atlantico. Questo sistema depressionario flagellerà gran parte d’Italia con abbondanti precipitazioni, portando piogge intense al Nord e su tutti i settori tirrenici. Nella giornata di domenica, mentre pioverà a dirotto dalle Alpi fino ai rilievi del Pollino, la Calabria rimarrà esclusa dalle precipitazioni dirette, trovandosi inserita nel flusso di richiamo caldo e umido di Scirocco. Il vento soffierà forte e sostenuto, ma al suolo non si assisterà a un’ondata di caldo paragonabile a quella passata. Si innescherà comunque un modesto effetto di favonio sul versante tirrenico, spingendo la temperatura locale oltre i +35°C per pochissime ore. Al contrario, sul versante ionico, dal Pollino a Siracusa fino ad Agrigento, i valori rimarranno costantemente sotto i +30°C grazie all’azione del flusso fresco e umido dal mare. Il cielo apparirà lattiginoso e scuro per via della copertura di nubi cicloniche e sabbia del Sahara, garantendo pochissimo soleggiamento.

Breve picco di caldo localizzato e irruzione del Maestrale da domenica sera

Il rialzo termico previsto per la giornata festiva non rappresenta una vera ondata di caldo africano, ma piuttosto un fenomeno ciclonico e localizzato, tipico delle configurazioni perturbate d’inizio autunno tra settembre e ottobre. Durante la mattinata di domenica, a causa dei venti di caduta dal rilievo, località come Palermo, Cefalù, Capo d’Orlando e Barcellona Pozzo di Gotto potranno temporaneamente avvicinarsi ai +40°C per circa un paio d’ore. La parentesi calda si esaurirà molto velocemente: già entro domenica sera irromperà il Maestrale, determinando un nuovo, repentino crollo termico. La giornata di lunedì vedrà il ritorno di piogge e temporali residui, accompagnati da aria decisamente più fredda. La prossima settimana si preannuncia quindi molto fresca e gradevole sia in Calabria che in Sicilia, al riparo da nuove avvezioni calde per il resto del mese.

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche di Sud Italia, Calabria e Sicilia: