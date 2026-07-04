Acr Messina, scelto Alfio Torrisi per la panchina: ufficialità attesa la prossima settimana

L’Acr Messina avrebbe scelto l’ex allenatore della Reggina, Alfio Torrisi, per la panchina. La firma e l’ufficialità dell’accordo potrebbe avvenire la prossima settimana. L’Acr parteciperà al campionato di Eccellenza, nonostante abbia presentato la domanda di ripescaggio. In attesa di eventuali sviluppi, la società lavora quindi alla costruzione della nuova stagione sulla base dello scenario attuale.

Firma e ufficialità attese probabilmente la prossima settimana

Per l’annuncio definitivo bisognerà attendere ancora. La firma e l’ufficialità dell’arrivo di Alfio Torrisi sulla panchina dell’Acr Messina sono infatti previste all’inizio della prossima settimana. Soltanto dopo questi passaggi la scelta diventerà formale. La direzione, però, è già indicata: il club giallorosso ha deciso di puntare su Alfio Torrisi per guidare la squadra nella prossima stagione.