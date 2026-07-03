ACR Messina, ora è anche ufficiale: presentata la domanda di ripescaggio

In una nota ufficiale, l’ACR Messina 1900 comunica di “aver presentato, nella giornata odierna, la domanda di ripescaggio per l’ammissione al Campionato di Serie D 2026/2027. La documentazione è stata consegnata a mano dalla Dirigenza del Club presso gli uffici competenti, a conferma dell’impegno, della serietà e della professionalità con cui la Società sta seguendo ogni fase dell’iter amministrativo”. L’intenzione era quella di presentare la domanda “fisicamente”, a mano appunto, direttamente negli uffici della LND a Roma. Così è stato.

“Messina – si legge ancora nella nota – è una piazza dalla storia prestigiosa e da una tradizione calcistica che merita di essere valorizzata. Con questo spirito, l’ACR Messina continua a portare avanti un progetto sportivo, organizzativo ed economico solido, costruito con visione, programmazione e l’obiettivo di restituire alla città il ruolo che le compete nel panorama calcistico. La Società desidera infine ringraziare tutti i tifosi per il costante sostegno e la vicinanza dimostrata in questo percorso” si chiude il comunicato.

Non è un mistero che la società ci speri e l’ipotesi, in questo senso, non è affatto remota. Intanto il club, com’è noto, ha iniziato a muoversi per quanto concerne l’area tecnica, a prescindere dalla categoria in cui giocherà. Annunciato l’arrivo del DS Pellegrino, c’è Alfio Torrisi in cima alla lista dei desideri per la panchina. L’ex Reggina, che ieri ha salutato la piazza amaranto, non ha negato l’interesse dei siciliani. La pista resta calda. Il Messina lavora e intanto, dopo aver presentato la domanda di ripescaggio, attende news.