ACR Messina, nuova ufficialità: torna Francesco Giunta

Ultime ore molto attive, in entrata, per l’ACR Messina. Dopo aver ufficializzato il colpo Sarao per l’attacco per la serata di ieri, il club siciliano ha ufficializzato anche il ritorno di Francesco Giunta. “L’A.C.R. Messina 1900 è lieta di annunciare il ritorno in giallorosso del centrocampista Francesco Giunta. Messinese, classe 1997, Giunta torna a vestire la maglia della sua città dopo le esperienze maturate negli ultimi anni, riportando a casa il bagaglio di crescita acquisito nel suo percorso calcistico. Centrocampista dinamico e affidabile, metterà a disposizione del gruppo qualità, personalità e un forte senso di appartenenza, valori che incarnano lo spirito del nuovo progetto tecnico giallorosso” si legge.