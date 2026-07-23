ACR Messina, colpo per l’attacco: è ufficiale l’arrivo di Manuel Sarao

Già un ottimo colpo per la Serie D, lo sarebbe ancor di più in caso di Eccellenza

Sarao-Siracusa-gol

Kragl non arriva, Sarao sì. Gran colpo per l’ACR Messina, che ufficializza l’arrivo dell’ex attaccante di Siracusa, Gela Nissa. “L’A.C.R. Messina 1900 è lieta di annunciare di aver acquisito le prestazioni sportive dell’attaccante Manuel Sarao. Classe 1989, Sarao approda in giallorosso dopo un percorso ricco di esperienze tra Serie C e Serie D, portando con sé qualità, personalità e un importante bagaglio maturato nel calcio professionistico. Un innesto di spessore che va ad arricchire il reparto offensivo e il nuovo progetto tecnico dell’ACR Messina 1900″ si legge nella nota del club. Già un ottimo colpo per la Serie D, lo sarebbe ancor di più in caso di Eccellenza.

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