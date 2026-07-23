Serie D, niente Messina: Kragl resta alla Nissa. L’annuncio

C’è chi lo ha dato non solo per vicino, ma anche per fatto, chiuso, solo con l’attesa dell’annuncio. E invece Oliver Kragl non tornerà a Messina, a prescindere dalla categoria. L’ex Trapani resta infatti alla Nissa, come comunicato dallo stesso club siciliano con una nota ufficiale. “La Nissa è lieta di annunciare la riconferma di Oliver Kragl, che indosserà ancora per un’altra stagione la maglia biancoscudata. Un calciatore dal curriculum di altissimo livello, che continuerà a mettere la propria esperienza, la propria qualità e la propria leadership al servizio della squadra di mister Francesco Di Gaetano e del progetto sportivo della Nissa” si legge.

“Nato a Wolfsburg il 12 maggio 1990, Kragl vanta una carriera importante costruita tra Austria e Italia. Dopo essersi messo in evidenza con il SV Ried nella Bundesliga austriaca, ha disputato campionati di Serie A e Serie B con le maglie di Frosinone, Crotone, Foggia, Benevento, Ascoli. Tra i traguardi più prestigiosi spicca la promozione in Serie A conquistata con il Benevento, a cui si aggiungono la vittoria del campionato e della Coppa Italia di Serie D con il Trapani”.

“Giocatore duttile e di grande esperienza, Kragl è riconosciuto per il suo potente mancino, le conclusioni dalla distanza e l’efficacia sui calci piazzati, qualità che nel corso degli anni è anche la scorsa stagione con la maglia Biancoscudata, lo hanno reso un punto di riferimento in ogni squadra in cui ha militato. Arrivato a Caltanissetta nell’estate del 2025, Olli ha saputo mettere la sua esperienza al servizio del gruppo, distinguendosi per professionalità, impegno e spirito di appartenenza. La sua permanenza rappresenta un’importante conferma nel percorso di crescita della Nissa, che potrà continuare a contare sul contributo di un calciatore di grande spessore tecnico e umano. La famiglia biancoscudata è pronta a vivere insieme a Olli una nuova stagione ricca di emozioni. Forza Olli puoi dare ancora tanto con questa maglia!”.