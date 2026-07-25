ACR Messina, l’attacco si rinforza: ritorna Tommaso Bonanno

Dopo la firma di un difensore, l’ACR Messina annuncia un colpo in attacco. Ufficiale il ritorno di Tommaso Bonanno. Nella nota del club si legge: “l’A.C.R. Messina 1900 è lieta di annunciare il ritorno in giallorosso dell’attaccante Tommaso Bonanno. Classe 1995, Bonanno torna a vestire la maglia del Messina undici anni dopo la sua prima esperienza con il Club. Attaccante tecnico, rapido e dotato di importanti qualità offensive, metterà esperienza, determinazione e capacità realizzativa al servizio del nuovo progetto giallorosso. Bentornato a Messina, Tommaso“.