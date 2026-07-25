ACR Messina, l’attacco si rinforza: ritorna Tommaso Bonanno

Nuovo colpo in entrata per il Messina: la società peloritana aggiunge Tommaso Bonanno al suo scacchiere offensivo

Tommaso Bonanno

Dopo la firma di un difensore, l’ACR Messina annuncia un colpo in attacco. Ufficiale il ritorno di Tommaso Bonanno. Nella nota del club si legge: “l’A.C.R. Messina 1900 è lieta di annunciare il ritorno in giallorosso dell’attaccante Tommaso Bonanno. Classe 1995, Bonanno torna a vestire la maglia del Messina undici anni dopo la sua prima esperienza con il Club. Attaccante tecnico, rapido e dotato di importanti qualità offensive, metterà esperienza, determinazione e capacità realizzativa al servizio del nuovo progetto giallorosso. Bentornato a Messina, Tommaso“.

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