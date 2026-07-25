ACR Messina, nuovo colpo in difesa: arriva l’ex Verona Dramane Konatè

Colpo in difesa per l’ACR Messina. La squadra peloritana annuncia l’arrivo del difensore ivoriano classe 1994 Dramane Konatè, ex Taranto e che nel 2022 è passato anche dal Verona. Nella nota del club si legge: “l’A.C.R. Messina 1900 è lieta di annunciare di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore Dramane Konaté. Classe 1994, nato in Costa d’Avorio, Konaté è un difensore centrale che nel corso della carriera ha maturato importanti esperienze nel calcio italiano, collezionando presenze in Serie B.

Solidità, esperienza e personalità per il reparto arretrato giallorosso: Konaté metterà le proprie qualità al servizio del gruppo e del nuovo progetto tecnico dell’ACR Messina 1900. Benvenuto a Messina, Dramane“.