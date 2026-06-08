Viola-Avellino, Valentina Vignali si scatena al canestro finale: “non ci posso credere ca***!” | VIDEO

Canestro avversario a 4 secondi dalla fine dopo essere stati in vantaggio tutta la partita, praticamente una beffa amara, vissuta con un’ansia tremenda e la sensazione di aver buttato 39 minuti e 56 secondi di partita nel cestino. Ribaltamento di fronte e una tripla dalla lunghissima distanza, sulla sirena, entra e ti fa esplodere di gioia. Ecco, qui devi essere fortunato a essere dalla parte giusta: se hai vinto sei al settimo cielo; se hai perso, stai piangendo. Valentina Vignali, ieri sera, era dalla parte giusta.

La super tifosa di Avellino, moglie di Fabio Stefanini, esterno degli irpini, ha vissuto, in diretta dal PalaCalafiore, i secondi concitati del finale clamoroso di ieri notte documentando tutto sui social. La reazione è stata naturale ed emozionante: prima la tensione per il recupero e il vantaggio della Viola, poi l’urlo liberatorio alla tripla di Duranti “non ci posso credere ca***!“. Poi il bacio con Stefanini per sciogliere un po’ di tensione.

Qualche giorno fa era stata a vedere la finale di Eurolega vinta dall’Olympiakos ad Atene. Anche solo per una questione di cuore, siamo sicuri che la partita del PalaCalafiore sia stata più emozionante.