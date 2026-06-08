Viola-Avellino, Valentina Vignali si scatena al canestro finale: “non ci posso credere ca***!” | VIDEO

Il buzzer beater di Bruno Duranti, nel concitato finale di Viola-Avellino, fa impazzire anche Valentina Vignali: reazione scatenata sui social al successo degli irpini

Valentina Vignali reazione canestro Viola-Avellino

Canestro avversario a 4 secondi dalla fine dopo essere stati in vantaggio tutta la partita, praticamente una beffa amara, vissuta con un’ansia tremenda e la sensazione di aver buttato 39 minuti e 56 secondi di partita nel cestino. Ribaltamento di fronte e una tripla dalla lunghissima distanza, sulla sirena, entra e ti fa esplodere di gioia. Ecco, qui devi essere fortunato a essere dalla parte giusta: se hai vinto sei al settimo cielo; se hai perso, stai piangendo. Valentina Vignali, ieri sera, era dalla parte giusta.

La super tifosa di Avellino, moglie di Fabio Stefanini, esterno degli irpini, ha vissuto, in diretta dal PalaCalafiore, i secondi concitati del finale clamoroso di ieri notte documentando tutto sui social. La reazione è stata naturale ed emozionante: prima la tensione per il recupero e il vantaggio della Viola, poi l’urlo liberatorio alla tripla di Duranti “non ci posso credere ca***!“. Poi il bacio con Stefanini per sciogliere un po’ di tensione.

Qualche giorno fa era stata a vedere la finale di Eurolega vinta dall’Olympiakos ad Atene. Anche solo per una questione di cuore, siamo sicuri che la partita del PalaCalafiore sia stata più emozionante.

La reazione scatenata di Valentina Vignali al buzzer beater di Bruno Duranti in Viola-Avellino
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