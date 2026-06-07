Viola-Avellino, anche Valentina Vignali al PalaCalafiore: super tifosa di Fabio Stefanini

Un anno fa, il suo cane si mangiava il microfono di StrettoWeb in un’intervista diventata virale (VIDEO). Un anno dopo, Valentina Vignali ritorna al PalaCalafiore. È ancora Viola-Avellino, questa volta, molto più di un semplice incrocio stagionale. Le due squadre più forti dei rispettivi gironi hanno raggiunto la finale dei Playoff e si giocano l’ultimo atto con in palio la promozione in B d’Eccellenza. L’ex cestista, oggi personaggio tv, modella e influencer, ha postato una storia nella quale annuncia la partenza per Reggio Calabria.

Il motivo è duplice: oltre a essere una grande appassionata di basket, Valentina Vignali, da qualche mese, è anche la moglie di Fabio Stefanini, playmaker di Avellino e avversario odierno della Viola. I due si sono sposati in “tuta e sneakers” con rito civile a Pesaro, il ricevimento in grande stile sarà il 21 giugno 2026 al Castello di Bracciano.