Valentina Vignali si è sposata: dopo il trionfo di Avellino, il sì con Fabio Stefanini in una location mozzafiato

Domenica scorsa la gioia per la promozione al PalaCalafiore, con la vittoria di Avellino sulla Viola, sette giorni dopo il matrimonio. Valentina Vignali l’aveva detto ai nostri microfoni: “Fabio, vedi quello che devi fa!” (VIDEO). Messaggio diretto al neo marito Fabio Stefanini: se Avellino avesse perso Gara-3, oggi avrebbe giocato l’ultima gara del triangolare promozione complicando i piani del matrimonio. Destino ha voluto che, questa sera, fosse quella di un altro sì, quello “per la vita”. C’era un canestro di mezzo anche oggi, nella splendida location del Castello di Bracciano a Roma.

La storia è da film. Insieme dai 18 ai 20 anni, giovanissimi, i due si sono poi lasciati. Diverse storie in mezzo, per poi ritrovarsi 11 anni dopo, su un campo da basket a Rimini. “Guardandolo in faccia ho capito che il tempo non era passato“, ha raccontato Valentina Vignali in tv qualche mese fa.

La proposta di matrimonio era arrivata il 7 luglio scorso, a Roma, in un campetto zona Colosseo. L’influencer romagnola aveva postato una storia sui social scrivendo: “ci siamo incontrati che eravamo due ragazzini, amandoci quando eravamo ancora troppo piccoli per capire cosa volesse dire. Poi la vita ci ha portato lontani, ma non abbastanza da spegnere quello che siamo sempre stati. Questa volta non avevo dubbi: eri, sei e sarai l’uomo della mia vita“. Oggi il fortunato sì fra amici e familiari.