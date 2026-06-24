Tropea ospita il Nastro Rosa Tour, il sindaco Macrì: “grande evento di qualità”

A pochi giorni dalla conclusione della riuscita e partecipata Anteprima nazionale di Terra Madre, Tropea si prepara a ospitare un nuovo evento dal respiro internazionale. Il borgo calabrese, sempre più riconosciuto come destinazione di esperienze e location di eventi memorabili, accoglierà da giovedì 25 a domenica 28 la 6ª edizione del Nastro Rosa Tour – Il Giro d’Italia a Vela 2026. La manifestazione porterà sullo specchio d’acqua antistante Tropea e sulla terraferma appassionati e curiosi delle discipline offshore, inshore e board. Per la città si tratta di un nuovo appuntamento di rilievo, inserito in una strategia che punta a rafforzare l’immagine della destinazione attraverso grandi eventi sportivi, ambientali ed enogastronomici di qualità.

Macrì: “grandi eventi di qualità e target selezionati rafforzano la nostra direzione di sviluppo”

Il sindaco Giovanni Macrì sottolinea il valore strategico dell’appuntamento per la promozione di Tropea e della Calabria nel panorama nazionale e internazionale. Il primo cittadino lega il Nastro Rosa Tour a una precisa linea di governo della destinazione, fondata sulla scelta di eventi coerenti con la missione esperienziale della città.

“Una delle priorità strategiche della nuova stagione di governo della nostra destinazione – spiega il Sindaco Giovanni Macrì – è e sarà sicuramente quella di investire con maggiore precisione sul segmento nazionale ed internazionale dei grandi eventi di qualità, in primis sportivi, ambientali ed enogastronomici, più coerenti con la complessiva e delicata missione esperienziale che Tropea è oggi nelle condizioni di portare avanti in modo sempre più competitivo. Per contenuti, obiettivi e protagonisti ma anche per autorevolezza e prestigio dei soggetti istituzionali organizzatori e dei numerosi partner, il Nastro Rosa Tour è sicuramente uno di quelle vetrine che, al pari e più di altre già ospitate, restituirà alla nostra Città tanta sana visibilità e selettiva capacità di attrazione, risultati che sarà nostro impegno capitalizzare e reinvestire per continuare ad alzare il livello della qualità e dell’immagine di Tropea e con essa della Calabria nel mondo.”

Le parole del sindaco evidenziano l’aspetto più rilevante per il territorio: il Giro d’Italia a Vela non viene presentato soltanto come una competizione sportiva, ma come una vetrina di promozione turistica e istituzionale capace di rafforzare la capacità attrattiva della città.

Dal 25 al 28 giugno Tropea raccoglie il testimone da Siracusa

Da giovedì 25 a domenica 28 Tropea raccoglierà il testimone della città di Siracusa ospitando l’evento organizzato da Difesa Servizi S.p.A., in collaborazione con la Marina Militare e SSI Sport & Events. L’iniziativa si svolge con la partnership istituzionale del Ministero per lo Sport e i Giovani e del Nuovo Comitato Organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026.

Il Nastro Rosa Tour 2026 conta inoltre sul supporto della Federazione Italiana Vela e sul patrocinio del CONI, in partnership con Calabria Straordinaria e l’assessorato al turismo della Regione Calabria. La presenza di soggetti istituzionali e sportivi di primo piano conferma il profilo nazionale e internazionale della manifestazione, che fa tappa in una delle località simbolo del turismo calabrese.

Giro d’Italia a Vela 2026, non una semplice regata ma un unicum nel panorama velico

Il Marina Militare Nastro Rosa Tour si distingue per una straordinaria complessità tecnica e per la capacità di abbracciare tre discipline differenti. Non si tratta di una semplice regata, ma di un format articolato che unisce competizione, spettacolo e promozione del mare.

La disciplina Offshore prevede lunghe navigazioni d’altura a bordo dei potenti e tecnologici Figaro Bénéteau 3, primi monotipi di serie dotati di foil. L’Inshore porta invece le regate a ridosso della costa sui piccoli e velocissimi Waszp, offrendo uno spettacolo ravvicinato e dinamico. Il Board, infine, è rappresentato dalla disciplina acrobatica del Wing Foil, che promette emozioni a pochi metri dalla spiaggia.

Questa combinazione rende il Giro d’Italia a Vela un appuntamento particolarmente attrattivo sia per gli appassionati sia per i curiosi, con una proposta sportiva capace di coinvolgere il pubblico in mare e sulla terraferma.

Team nazionali e internazionali con atleti olimpici, skipper oceanici e giovani talenti

Il livello agonistico dell’edizione 2026 del Nastro Rosa Tour è particolarmente elevato grazie alla partecipazione di team nazionali e internazionali di primissimo piano. In gara sono previsti 10 equipaggi composti da atleti olimpici, skipper oceanici e giovani talenti della vela mondiale.

Gli equipaggi si confronteranno lungo la complessa orografia delle coste italiane, dove la lettura millimetrica di correnti e transizioni meteorologiche rende ogni tratta una vera partita a scacchi sul mare. I team che prenderanno parte alla competizione sono Marina Militare (ITA), Aeronautica Militare (ITA), Guardia di Finanza (ITA), Team Poland (POL), Flushing Sailing Club (ENG), Cambridge University Yacht Club (ENG), Verein Seglerhaus am Wannsee – VSaW (GER), C.N. Sambenedettese (ITA), Exe Sailing Club (ENG) e Bayerischer Yacht-Club (GER).

La presenza di squadre italiane, polacche, inglesi e tedesche rafforza il carattere internazionale dell’evento e conferma Tropea come una tappa di richiamo per la vela internazionale.

Giovani, Mare e Futuro: orientamento, cittadinanza attiva e innovazione

Il tema dell’intero Tour è Giovani, Mare e Futuro – Valore Paese Italia. La manifestazione unisce una dimensione narrativa e progettuale attraverso iniziative dedicate a studenti, academy veliche e associazioni giovanili, sviluppate con istituzioni e partner.

L’obiettivo è favorire percorsi di orientamento, formazione alle competenze del mare e consapevolezza sui temi della sicurezza, della cittadinanza attiva e dell’innovazione. Il Nastro Rosa Tour a Tropea diventa così anche un’occasione educativa e culturale, oltre che sportiva, ponendo al centro il rapporto tra giovani generazioni, mare e futuro professionale.

Il Villaggio della Vela ai piedi del Santuario di Santa Maria dell’Isola

Uno dei punti centrali della manifestazione sarà il Villaggio della Vela, allestito in via lungomare, ai piedi del Santuario di Santa Maria dell’Isola. Lo spazio ospiterà attività, appuntamenti pubblici e collegamenti in diretta con Isoradio dalle ore 16:30 alle 22:30, in linea con la programmazione dell’emittente, grazie alla partnership con Radio Rai.

La scelta di collocare il villaggio in uno dei luoghi più riconoscibili di Tropea rafforza il legame tra evento sportivo e promozione del territorio. Il mare, il borgo e il Santuario dell’Isola diventeranno parte integrante del racconto della tappa calabrese del Giro d’Italia a Vela 2026.

Docufilm, racconti musicali, talk e premiazioni: il programma a Tropea

Il programma della tappa di Tropea affianca alla competizione velica un calendario di appuntamenti culturali, divulgativi e istituzionali. Giovedì 25, dalle ore 21,30 sarà proiettato il docufilm “I Cacciatori del Cielo” (2023), diretto da Mario Vitale, che racconta la storia avvincente della nascita dell’Aeronautica Militare.

Venerdì 26 giugno, il Progetto Giovani Mare e Futuro – Valore Paese Italia propone in mattinata, dalle ore 10 alle ore 13 attività nella Capitaneria di Porto di Tropea e momenti di orientamento sulle opportunità formative e professionali connesse al mare. Nel pomeriggio, dalle ore 16 alle ore 20, saranno proposte attività di sensibilizzazione sulla sicurezza in mare e sulla tutela dell’ambiente marino, con esplorazione, biologia e visori di realtà aumentata.

Sempre venerdì, dalle ore 19 alle ore 20 il Villaggio della Vela ospiterà la Banda della Brigata Meccanizzata di Aosta. Dalle ore 20 è prevista la proiezione del docufilm “Anime di Coraggio” (2025), diretto da Giorgio Ghiotto. A seguire si terrà un talk a cura della Marina Militare.

Sabato 27 giugno, dalle ore 18 alle ore 19 il Villaggio della Vela ospiterà il racconto musicale di alcune delle più celebri favole di Esopo a cura di Veronica Maya. Domenica 28 giugno, dalle ore 19:15 sul Palco del Villaggio della Vela ci sarà il talk “Calabria in crescita grazie a turismo ed export – le eccellenze del territorio si raccontano”. Dalle ore 20 si terrà la cerimonia di premiazione di fine tappa.

Calabria Straordinaria e turismo sportivo: Tropea punta sui grandi eventi

La tappa del Nastro Rosa Tour 2026 si inserisce in una fase in cui Tropea punta a consolidare il proprio ruolo di destinazione capace di ospitare eventi di qualità e di attrarre pubblici selezionati. Dopo Terra Madre, il nuovo appuntamento internazionale rafforza la strategia di promozione legata al turismo esperienziale, allo sport e alla valorizzazione del mare.

Il coinvolgimento di Calabria Straordinaria, dell’assessorato al turismo della Regione Calabria, della Marina Militare, della Federazione Italiana Vela, del CONI e degli altri partner istituzionali conferisce all’evento un peso significativo anche sul piano dell’immagine territoriale. Per Tropea, l’obiettivo dichiarato è capitalizzare visibilità e capacità attrattiva, continuando ad alzare il livello della qualità e dell’immagine della città e della Calabria nel mondo.