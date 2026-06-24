Marina Militare Nastro Rosa Tour, Tropea si prepara ad accogliere la 5ª tappa del Giro d’Italia a Vela

Dopo la conclusione della tappa di Siracusa, giovedì 25 giugno la 6ª edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour – Il Giro d’Italia a Vela 2026 approderà per la prima volta a Tropea, dove dal 25 al 28 giugno sarà allestito anche il Villaggio della Vela (in via lungomare sotto il Santuario di Santa Maria dell’Isola di Tropea) che permetterà al pubblico di vivere, gratuitamente, il mare oltre le regate.Il Marina Militare Nastro Rosa Tour – il Giro d’Italia a Vela è organizzato da Difesa Servizi S.p.A., in collaborazione con la Marina Militare e SSI Sport & Events, con la partnership istituzionale del Ministro per lo Sport e i Giovani e del Nuovo Comitato Organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026, il supporto della Federazione Italiana Vela e il patrocinio del CONI.

Un appuntamento di respiro nazionale ed internazionale che unisce sport, istituzioni e territori in un unico grande racconto

Un appuntamento di respiro nazionale ed internazionale che unisce sport, istituzioni e territori in un unico grande racconto: quello dell’Italia che vive, cresce e si riconosce nel mare. Una regata che veicola anche i valori della Marina Militare di cui porta il vessillo: la vela diventa il linguaggio attraverso cui trasmettere valori fondanti come disciplina, spirito di squadra, leadership, senso del dovere e capacità di affrontare le sfide. Calabria Straordinaria è il partner di tappa del Marina Militare Nastro Rosa Tour – il Giro dell’Italia a Vela. La collaborazione con l’Assessorato al Turismo e il Dipartimento “Turismo, Cultura e identità territoriale” testimonia la sinergia tra Marina Militare, Difesa Servizi, Regione Calabria e il Comune di Tropea.

Il Marina Militare Nastro Rosa Tour si distingue per la sua straordinaria complessità tecnica

Riconosciuto come un unicum nel panorama velico, il Marina Militare Nastro Rosa Tour si distingue per la sua straordinaria complessità tecnica, racchiudendo l’essenza stessa dello sport velico in tre spettacolari discipline: l’Offshore, con le lunghe e sfibranti navigazioni d’altura a bordo dei potenti e tecnologici Figaro Bénéteau 3, primi monotipi di serie dotati di foil; l’Inshore, con regate avvincenti a ridosso della costa sui piccoli e velocissimi Waszp; e infine il Board, la disciplina acrobatica del Wing Foil che regalerà grandi emozioni a pochi metri dalla spiaggia. Una formula rivoluzionaria che mette in scena “tutta la vela in un unico evento” con il supporto delle massime autorità mondiali della disciplina, tra cui World Sailing, Eurosaf (European Sailing Federation), FIV (Federazione Italiana Vela) e RORC (Royal Ocean Racing Club).

Il livello agonistico dell’edizione 2026 è particolarmente elevato grazie alla partecipazione di team nazionali e internazionali

Il livello agonistico dell’edizione 2026 è particolarmente elevato grazie alla partecipazione di team nazionali e internazionali di primissimo piano con 10 equipaggi composti da atleti olimpionici, skipper oceanici e giovani talenti della vela mondiale, che si confronteranno lungo la complessa orografia delle coste italiane, dove la lettura millimetrica di correnti e transizioni meteorologiche rende ogni tratta una vera partita a scacchi sul mare. I team che prenderanno parte alla competizione sono: Marina Militare (ITA), Aeronautica Militare (ITA), Guardia di Finanza (ITA), Team Poland (POL), Flushing Sailing Club (ENG), Cambridge University Yacht Club (ENG), Verein Seglerhaus am Wannsee – VSaW (GER), C.N. Sambenedettese (ITA), Exe Sailing Club (ENG) e Bayerischer Yacht-Club (GER).

Il tema 2026, “Giovani, Mare e Futuro – Valore Paese Italia”, è la chiave narrativa dell’intero Tour: il mare diventa un’infrastruttura culturale e simbolica che connette comunità e territori, valorizzando il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale italiano. Il progetto unisce dimensione narrativa e progettuale attraverso iniziative dedicate a studenti, academy veliche, associazioni giovanili sviluppate con istituzioni e partner per favorire percorsi di orientamento, formazione alle competenze del mare e consapevolezza sui temi della sicurezza, della cittadinanza attiva e dell’innovazione. I “Giovani” sono al centro del Marina Militare Nastro Rosa Tour grazie al “Progetto Giovani” nato da un accordo tra la Marina Militare e il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale del Ministro Sport e i Giovani, che sarà realizzato in collaborazione con la FIV – Federazione Italiana Vela – e la Capitaneria di Porto. Al Progetto Giovani sarà dedicata la giornata del 26 giugno. Tra le attività principali troviamo: incontri divulgativi, attività di sensibilizzazione sulla sicurezza in mare e sulla tutela dell’ambiente marino e attività presso la Capitaneria di Porto di Tropea.

Il Villaggio della Vela del Marina Militare Nastro Rosa Tour ospiterà aree dedicate ad atleti, aziende e istituzioni, food truck

Il Villaggio della Vela del Marina Militare Nastro Rosa Tour, allestito dal 25 al 28 giugno in via lungomare sotto il Santuario di Santa Maria dell’Isola di Tropea, ospiterà aree dedicate ad atleti, aziende e istituzioni, food truck, spazi di incontro e attività pensate per famiglie, giovani e appassionati. Ci saranno l’infopoint ufficiale del Marina Militare Nastro Rosa Tour e lo stand di merchandising del brand Zona Militare Club. Nel Villaggio saranno proposte attività a ingresso libero: momenti divulgativi; i workshop del “Progetto Giovani” che si terranno nel corso della tappa; incontri e momenti musicali (il programma delle attività è disponibile alla fine del comunicato e sul sito nastrorosatour.it)

Il Marina Militare Nastro Rosa Tour si conferma, insieme al progetto “Valore Paese Italia – Fari”, una straordinaria piattaforma di promozione della ricchezza culturale, turistica e produttiva del sistema Paese, capace di connettere identità, patrimonio e prospettive future lungo l’intero sistema costiero italiano. Pertanto, i percorsi e le rotte sono tracciati per enfatizzare la rete dei fari italiani, nei limiti delle percorrenze e, per ulteriore visibilità, ciascuna delle barche partecipanti avrà il nome di un Faro.

Tropea, parte del tratto di litorale tirrenico noto come Costa degli Dei, si distingue come un gioiello della costa calabrese

In questo scenario, Tropea, parte del tratto di litorale tirrenico noto come Costa degli Dei, si distingue come un gioiello della costa calabrese. Deve la sua unicità alla spettacolare posizione su una rupe di tufo a picco sul mare, ad acque turchesi e lunghe spiagge di sabbia bianca, e a una combinazione straordinaria di panorami mozzafiato, storia millenaria e sapori unici al mondo. La collocazione del moderno Porto di Tropea, situato ai piedi del centro abitato, ha consentito alla città di diventare una base nautica d’eccellenza, dotata di servizi all’avanguardia per il diporto e il monitoraggio marino.

Proprio questa profonda unione tra natura e cultura rende fondamentale la responsabilità verso il territorio costiero; nell’ambito del progetto non mancherà infatti l’attenzione alla salvaguardia dell’ambiente marino con il progetto WAVING MEADOW che ha come obiettivo la salvaguardia dell’ecosistema marino e della Posidonia oceanica presente nel Mediterraneo, e l’importante collaborazione con il FAI (Fondo Ambiente Italiano).

Dal 25 al 28 giugno, il Villaggio della Vela ospiterà collegamenti in diretta con Isoradio dalle ore 16:30 alle 22:30, in linea con la programmazione dell’emittente, grazie alla partnership con Radio Rai

IL PROGRAMMA – VILLAGGIO DELLA VELA A TROPEA 25 – 28 GIUGNO 2026:

Giovedì 25 giugno ​

dalle ore 21:30 appuntamento con il cinema e la proiezione del docufilm “I Cacciatori del Cielo” (2023), diretto da Mario Vitale, che racconta la storia avvincente della nascita dell’Aeronautica Militare.

Venerdì 26 giugno ​

il Progetto Giovani Mare e Futuro – Valore Paese Italia propone il seguente programma: In mattinata, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 attività presso la Capitaneria di Porto di Tropea e momenti di orientamento sulle opportunità formative e professionali connesse al mare; Nel pomeriggio, dalle ore 16:00 alle ore 20:00 attività di sensibilizzazione sulla sicurezza in mare e sulla tutela dell’ambiente marino, con esplorazione, biologia e visori di realtà aumentata

propone il seguente programma:

Per partecipare al Progetto Giovani è necessario prenotare in anticipo la propria partecipazione alla giornata di workshop al seguente link nastrorosatour/giovani;

dalle ore 1 9:00 alle ore 20:00 il Villaggio della Vela ospiterà la Banda della Brigata Meccanizzata di Aosta ;

il Villaggio della Vela ospiterà la ; dalle ore 20: 00 ci sarà la proiezione del docufilm “Anime di Coraggio” (2025), diretto da Giorgio Ghiotto, che racconta il sacrificio, il senso del dovere e lo spirito di corpo che animano gli uomini e le donne dell’equipaggio della Nave Multi Missione Raimondo Montecuccoli;

ci sarà la proiezione del (2025), diretto da Giorgio Ghiotto, che racconta il sacrificio, il senso del dovere e lo spirito di corpo che animano gli uomini e le donne dell’equipaggio della Nave Multi Missione Raimondo Montecuccoli; A seguire ci sarà un talk a cura della Marina Militare.

Sabato 27 giugno

dalle ore 18:00 alle ore 19:00 il Villaggio della Vela ospiterà il racconto musicale di alcune delle più celebri favole di Esopo a cura di Veronica Maya.

Domenica 28 giugno ​