Pizzighettone-Viola, 3° QT: fa caldissimo a Sora, in tutti i sensi, anche il match è bollente e combattuto!

Pizzighettone già spalle al muro dopo il ko all’esordio contro Siena, Viola che fa il suo ingresso nel torneo nella seconda giornata. In palio c’è la promozione in B Nazionale. I neroarancio devono vincere per evitare qualsiasi discorso relativo a eventuali classifiche avulse (conterebbe il quoziente canestri) per poi giocarsi tutto domenica sera, ore 19, contro Siena. StrettoWeb seguirà il match Pizzighettone-Viola con il suo consueto LIVE testuale raccontando ai propri lettori le azioni più belle del match.
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3° QT
Inizia il secondo tempo. Le chiavi? Trovare qualche punto facile o al più costruire triple aperte, difendere meglio e sfruttare di più la transizione, soprattutto, tenere d’occhio il calo di Pizzighettone che ha giocato ieri. Tripla di Maresca in apertura (35-31). Tripla di Laquintana! Riaperta in un amen, anzi in due (35-34).
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Fine 2° QT - Viola sotto 35-28
Secondi 10 minuti di gioco. Piccoli realizza ancora (21-14). Altri due per Piccoli, fin qui è un fattore (23-14). Laganà fa 2/2 dalla lunetta (23-16). Tripla di Ndiaye, che bomba! (26-16). Ancora Laganà, prova ad accendersi Marco (26-18). Morbido Laganà dalla media, dopo un bel movimento in post (26-20). Tedoldi realizza 2/2 ai liberi (28-20). Ancora Tedoldi (30-20). Male Fernandez, brutta palla persa Tedoldi non riesce a tenerla in campo.
Agbortabi in lunetta: 1/2 (30-21). Piccoli in lunetta: 1/2 (31-21). Piccoli da sotto (33-21), bell’assist no-look di Segala. Ciaramella in lunetta: 0/2. Bravo Maresca a pescare un fallo sfruttando la caduta di Ndiyae, saranno 3 liberi: 3/3 (35-24). Laquintana in lunetta: 2/2 (35-26). Alto-basso Marini-Laquintana, Vanni realizza (35-28). Forza tantissimo Pizzighettone ora e il ferro le respinge tutte. Finisce qui il primo tempo, la Viola rosicchia qualche punto in vista della ripresa.
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Fine 1° QT - Viola sotto 19-14
Si comincia! Cadeo schiera Clark, Laquintana, Zampa, Maresca e Marini. Airball Clark, airball Samija. Pesa il pallone? Per ora sì. Fallo su penetrazione di Clark che va per due liberi: 2/2 per il play padovano (0-2). Ndiyae pareggia i conti (2-2). Maresca realizza, bomba da fuori! (2-5). Samija risponde da 3 (5-5). Penetra Segala, 2 punti in sottomano (7-5). Tripla di Samija (10-5). Si mette in proprio Clark, 2 punti (10-7). Beghini risponde con 2 punti (12-7). Tripla di Marini (12-10). Tedoldi realizza (14-10).
Samija in lunetta, fallo su Tripla: fa 3/3, massimo vantaggio Pizzighettone (17-10). Bene Fiusco ai liberi: 2/2 (17-12). Piccoli realizza (19-12). Bravo Fernandez: rimbalzo offensivo e 2 (19-14). Fine primo quarto.