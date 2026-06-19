Triangolare promozione, prima vittoria per Siena: Yarbanga in doppia doppia. La Viola affronterà Pizzighettone

Inizia il triangolare promozione fra le sconfitte delle tre Conference, Nord, Centro e Sud, che metterà in palio l’ultimo pass per la promozione in B Nazionale. Si gioca in campo neutro a Sora, PalaPolsinelli, 800 posti, 350 per squadra: pochini per un mini-torneo del genere. Caldo e umidità sono due avversari indesiderati già giocando alle 20, domenica la Viola giocherà alle 19, sarà anche peggio. Oggi i neroarancio sono stati spettatori interessati della sfida fra quelle che, sabato e domenica (di fila e senza pause) saranno le sue avversarie.

In campo Mens Sana Siena e Pizzighettone. Le due squadre non si risparmiano e rispecchiano, grossomodo, la nostra analisi. La gara è parecchio equilibrata per tre quarti. Nei primi due Pizzighettone chiude avanti, entrambe le volte, di un punto: 20-21 e 19-20. Nel terzo parità perfetta con 14 punti a testa. I lombardi gioca con dinamicità, si affidano a Samija e Beghini (15 punti a testa), armati da Ciaramella che costruisce una base di tripla doppia con 9 punti, 7 rimbalzi e 8 assist. Sotto canestro Ndiaye piazza 13 punti e cattura 8 rimbalzi, 4 dei quali offensivi.

Nel quarto periodo viene fuori Siena. I toscani aumentano l’intensità difensiva, sfruttano qualche amnesia di Pizzighettone e trovano una serie di bombe decisive. MVP Marco Perin con 24 punti. Bene Belli con 13 e Yarbanga in doppia doppia con 12 punti e 12 rimbalzi, un fattore sotto canestro in un bel duello con Ndiaye. Prendano nota i lunghi neroarancio. Finisce 77-68 per Siena che domani riposerà e affronterà la Viola domenica. Piccola nota a margine: Siena ha ruotato in 11 stasera, concedendo anche 5 minuti a Lapo Calviani, giovane già parecchio impiegato in stagione: in un torneo del genere, le rotazioni profonde possono fare la differenza.

La Viola scenderà in campo domani sera alle ore 20:00 contro Pizzighettone: in caso di vittoria, i lombardi saranno già tagliati fuori. Ricordiamo che, in caso di arrivo a pari punti, conterà il quoziente canestri (punti fatti diviso punti subiti).