Tirocinanti contrattualizzati in Città Metropolitana, la soddisfazione della FP CGIL: “un traguardo importante, ora si punti al full time”

La FP CGIL esprime soddisfazione per la firma ufficiale, avvenuta a Palazzo Alvaro, che sancisce l’assunzione a tempo indeterminato parziale di 44 ex Tirocinanti di Inclusione Sociale nell’organico della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Si tratta, per l’organizzazione sindacale, di un traguardo storico e fortemente atteso, frutto di un lungo e complesso percorso amministrativo e istituzionale, in più occasioni sollecitato anche dalla stessa FP CGIL, affinché venisse portato a termine includendo l’intero bacino dei precari in servizio presso la Città Metropolitana. Un risultato che, secondo il sindacato, restituisce dignità lavorativa a decine di professionisti che già in passato hanno dimostrato sul campo il proprio valore per l’Ente.

“Vogliamo rivolgere il nostro più caloroso benvenuto e i migliori auguri di buon inizio e buon lavoro a tutti i nuovi colleghi e alle nuove colleghe”, dichiara la FP CGIL. “La stabilizzazione dei 44 ex tirocinanti rappresenta una boccata d’ossigeno fondamentale per i servizi della Città Metropolitana. Tuttavia, consideriamo questo risultato un punto di partenza e non di arrivo: l’auspicio e l’obiettivo sindacale prioritario restano l’incremento progressivo delle ore contrattuali, attualmente fissate a 18 settimanali, fino al raggiungimento del tempo pieno (full-time), necessario sia a garantire una reale stabilità economica ai lavoratori, sia a soddisfare appieno le esigenze strutturali dell’Ente”.Nel rivolgere i migliori auguri di buon lavoro al neoeletto sindaco metropolitano Francesco Cannizzaro, la FP CGIL richiama l’attenzione sulle tante scadenze e aspettative che gravano sul personale dell’Ente. “Al nuovo Sindaco chiediamo sin da subito la massima attenzione verso la macchina amministrativa”, prosegue la nota sindacale. “È fondamentale dare immediato seguito a tutte le altre procedure che erano in itinere e sulle quali i dipendenti della Città Metropolitana attendono risposte da troppo tempo. Ci riferiamo, a titolo di esempio, all’approvazione urgente del regolamento per gli incentivi tecnici, alle progressioni verticali in deroga, che ad oggi risultano inspiegabilmente bloccate, e a tutti gli altri istituti di contrattazione sui quali le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) hanno lavorato intensamente e con responsabilità negli ultimi mesi”. La FP CGIL ribadisce che continuerà a vigilare con attenzione e a fare la propria parte nei tavoli di confronto, con spirito costruttivo ma senza fare sconti, affinché i diritti di tutti i lavoratori vengano valorizzati. L’obiettivo, sottolinea il sindacato, è proseguire nell’ottica di un’organizzazione sempre più efficace per il benessere dei dipendenti e per l’efficientamento della macchina amministrativa dell’Ente.