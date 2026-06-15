Reggio Calabria, da tirocinanti a lavoratori: 40 operatori firmano il contratto in Città Metropolitana. Il gesto elegante di Cannizzaro: invita alla cerimonia anche Versace | VIDEO

“Sto per andare a partecipare alla firma del contratto di oltre 40 operatori amministrativi che daranno il loro contributo all’interno di questo ente. Persone che saranno stabilizzate qui alla città metropolitana, ma io sono molto più contento perché questa stabilizzazione può avvenire grazie a tutta la struttura normativa che abbiamo creato in Parlamento in questi anni. Ricordate i famosi tirocinanti che grazie anche alla Regione Calabria si stanno stabilizzando in tutti gli enti della Calabria? Ebbene sì, stamattina lo faremo alla città metropolitana”. Ad annunciarlo, in un video social, è il Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro.

E tutto questo “grazie a tutte le norme, agli emendamenti che portano la mia firma, che in questi anni abbiamo approvato in Parlamento, grazie alla sinergia con il Presidente della Regione Roberto Occhiuto, il quale ha messo a disposizione i fondi. E io stamattina, anche questioni di garbo, ho voluto invitare il Vice Sindaco uscente Versace ad assistere a questa cerimonia. Lui è stato quello che ha seguito tutta l’ultima fase. Una giornata bellissima che inizia molto bene e sono molto molto contento” aggiunge Cannizzaro. Gesto elegante, da parte del neo Sindaco, che ha deciso di invitare alla cerimonia anche il Vice Sindaco metropolitano uscente, Carmelo Versace.