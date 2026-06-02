Terremoto in Calabria, Minasi: “un immenso grazie a Protezione Civile, Vigili del Fuoco e soccorritori. Sia un monito per la prevenzione”

“La forte scossa di terremoto di magnitudo 6.1 che questa notte, alle ore 00:12, ha colpito la Calabria, ha fatto tremare la terra e comprensibilmente spaventato i cittadini, ma fortunatamente possiamo tirare un profondo respiro di sollievo: le verifiche tempestive effettuate sul territorio hanno confermato che non si registrano danni a persone o a cose“. Lo dichiara in una nota la Senatrice della Lega, Tilde Minasi, che prosegue: “Desidero rivolgere un ringraziamento dal profondo del cuore a tutti i soccorritori, agli uomini e alle donne della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco, che si sono mobilitati immediatamente nel cuore della notte, lavorando senza sosta per monitorare la situazione, rassicurare la popolazione e verificare lo stato delle infrastrutture. La loro prontezza e professionalità rappresentano, ancora una volta, un pilastro fondamentale per la sicurezza del nostro territorio”.

“Questo evento, fortunatamente superato senza drammi – prosegue la Senatrice – non deve però essere archiviato con leggerezza, ma deve fungere da serio e altissimo monito per il futuro. La terra ci ha ricordato la vulnerabilità della nostra regione. È indispensabile che questa scossa sia uno stimolo per accelerare e rafforzare tutte le iniziative di prevenzione sismica, messa in sicurezza del territorio e responsabilizzazione, sia a livello istituzionale che collettivo. Investire nella cultura della prevenzione e nella resilienza delle nostre strutture – conclude – è l’unico modo per proteggere concretamente la vita dei cittadini“.