Terremoto magnitudo 6.2 in Calabria, grande paura nella notte. Convocata Unità di Crisi a Roma | LIVE

Pochi minuti fa e precisamente alle 00:12, la terra ha tremato in Calabria, generando preoccupazione tra i cittadini anche a Reggio Calabria. Numerose persone hanno riferito di aver avvertito distintamente una scossa di terremoto, raccontando il tremore sotto i piedi e il rumore improvviso che ha sorpreso molte famiglie mentre dormivano. In base alle prime informazioni raccolte dai social e dalle segnalazioni spontanee, il sisma è stato percepito in diverse zone della Regione. L’epicentro del sisma è stato geolocalizzato a largo di Paola, ha avuto magnitudo 6.2 ed è stato registrato ad una profondità di 250 km. Ogni dettaglio tecnico resta in attesa di conferma da parte degli enti sismologici competenti e dell’INGV.

Reazioni della comunità e contesto locale

La scossa di terremoto ha immediatamente generato discussioni tra i residenti, molti dei quali si sono affacciati agli spazi aperti o hanno contattato parenti e amici per confrontarsi su quanto percepito. In una regione come la Calabria, storicamente soggetta a fenomeni sismici per la sua posizione geografica e geologica, eventi di questo tipo ricordano l’importanza della preparazione e della consapevolezza dei rischi. Anche nelle scorse settimane e mesi si sono registrati diversi tremori, sia di bassa che di media intensità, nella fascia ionica e tirrenica, spesso senza conseguenze gravi ma avvertiti dalla popolazione.

Nel frattempo, la Protezione Civile regionale e i Vigili del Fuoco sono in contatto con le autorità competenti per monitorare eventuali segnalazioni di danni o variazioni nella situazione sismica. Nelle prossime ore si attendono aggiornamenti ufficiali che chiariranno l’epicentro, la magnitudo e l’eventuale profondità del sisma, consentendo di comprendere meglio l’entità di questa scossa di terremoto. Le comunità locali restano in allerta, in attesa di dati più concreti da parte degli esperti.

Terremoto in Calabria: gli aggiornamenti da parte dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco comunicano che al momento non è pervenuta nessuna segnalazione di danni alle sale operative del 115 dei comandi provinciali in Calabria. Sono numerose le chiamate giunte alle Sale Operative dei Vigili del Fuoco da parte di cittadini che hanno avvertito la scossa. Al momento non risultano segnalazioni di danni né richieste di soccorso correlate all’evento sismico. La situazione è sotto costante monitoraggio.

Terremoto in Calabria: il post del Dipartimento Protezione Civile

“Terremoto in mare al largo della costa calabra. La Sala Situazione Italia del Dipartimento è in contatto con le strutture di protezione civile sul territorio: scossa avvertita in gran parte del Sud, VERIFICHE IN CORSO. Il Capo Dipartimento Ciciliano ha convocato l’Unità di Crisi a Roma per seguire la situazione. Aggiornamento 2 giugno ore 00:45”. E’ questo il post che si legge sul profilo facebook del Dipartimento Protezione Civile.

La Protezione Civile Calabria informa i calabresi che per ogni segnalazione è possibile contattare la Sala Operativa al numero verde 800222211.

La sala operativa della Protezione civile regionale, ha riferito il dirigente Domenico Costarella, ha iniziato a contattare tutti i sindaci dell’area più prospicente all’epicentro come Cetrato, Lamezia Terme ed Amantea ma nessuna segnalazione di danni. I contatti proseguono con altri enti per fugare ogni dubbio. Anche a Cosenza, il sindaco Franz Caruso ha comunicato che allo stato la situazione è tranquilla.

Blackout elettrici dopo la scossa di terremoto

Dopo la scossa di terremoto, diversi quartieri di Reggio Calabria sono rimasti al buio. Dalla zona di Gebbione sono arrivate segnalazioni di blackout improvvisi che hanno interessato abitazioni e strade.