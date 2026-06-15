Taormina, il TAR sospende l’ordinanza sulla discoteca Ipanema

La sospensione da parte del TAR dell’ordinanza relativa alla discoteca IPANEMA riporta al centro del dibattito pubblico il tema della sicurezza e della gestione delle attività di pubblico spettacolo a Taormina. A intervenire sulla vicenda è il sindaco Cateno De Luca, che richiama l’attenzione su quanto accaduto lo scorso 2 giugno all’uscita del locale. Il caso riguarda l’ordinanza con cui era stato intimato lo svolgimento delle attività di pubblico spettacolo presso la nota discoteca. Il provvedimento, secondo quanto riferito dal sindaco, è stato sospeso dal TAR, aprendo una nuova fase nella vicenda amministrativa e politica che coinvolge il locale e l’amministrazione comunale.

Cateno De Luca: “il TAR ha sospeso la nostra ordinanza”

Il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, ha commentato la decisione del tribunale amministrativo con una dichiarazione che mette insieme il dato giuridico e il richiamo ai fatti di cronaca avvenuti nei pressi della discoteca. De Luca afferma: “Il TAR ha sospeso la nostra ordinanza che ha intimato lo svolgimento delle attività di pubblico spettacolo presso la discoteca IPANEMA? Ricordate le follie del 2 giugno all’uscita della discoteca IPANEMA che ha causato l’arresto per tentato omicidio di due giovani?”.