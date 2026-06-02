Terrore a Taormina, auto travolge pedoni all’uscita di una nota discoteca. De Luca: “è tentato omicidio” | VIDEO

Caos totale nella notte a Taormina, dove un grave episodio ha scosso residenti e turisti. Secondo quanto riferito dal sindaco Cateno De Luca, una auto ha investito diversi pedoni, probabilmente dopo una rissa, all’uscita di una nota discoteca verso le ore 3:15 di stamattina. La dinamica dell’accaduto e la diffusione di un video che ritrae l’episodio hanno portato il primo cittadino a denunciare immediatamente quanto successo alle autorità competenti.“Io non posso tollerare questo tentato omicidio nel territorio di Taormina! Mi hanno inviato pochi minuti un video che si riferisce all’uscita di una nota discoteca verso le ore 3:15 di stamattina”, ha dichiarato De Luca, sottolineando la gravità della vicenda e l’urgenza di un intervento delle forze dell’ordine.

Il sindaco ha precisato di aver già inviato il materiale video alle forze dell’ordine

Il sindaco ha precisato di aver già inviato il materiale video al Dirigente della Polizia di Stato e della Polizia Municipale di Taormina, affinché si proceda senza ritardi all’identificazione dei responsabili. L’obiettivo delle autorità è individuare il conducente e tutte le persone presenti nel video, garantendo che vengano prese le necessarie misure legali.“Ho già inviato il tutto al Dirigente della Polizia di Stato e della Polizia Municipale di Taormina. Chiederò l’immediata identificazione di tutti coloro che sono ripresi nel video ed il nome di quel pazzo che guidava la macchina e che ha investito i pedoni”, ha aggiunto De Luca, evidenziando la determinazione del Comune nel perseguire la giustizia.