Standing ovation alla Camera, Cannizzaro non nasconde l’emozione: “non me l’aspettavo, mi sono commosso. Quando c’è Reggio di mezzo…”

“Oggi in Aula è successo qualcosa che non mi aspettavo. L’applauso spontaneo di Montecitorio ad interrompere i lavori e poi gli abbracci dei colleghi parlamentari mi hanno commosso. Tornare alla Camera dei deputati da Sindaco sapevo che sarebbe stato emozionante, ma non immaginavo così tanto…”. Francesco Cannizzaro non nasconde l’emozione per la standing ovation della Camera al suo ingresso oggi in Aula per la prima volta da Sindaco di Reggio Calabria.

“E questo mi ha fatto tornare in mente un’altra immagine che resterà impressa nel mio cuore: l’uscita da Palazzo San Giorgio, pochi giorni fa, dopo la proclamazione” aggiunge, prima di concludere: “l’ingresso in Aula alla Camera e l’uscita dal Palazzo comunale, due immagini totalmente diverse, ma unite dallo stesso sentimento: l’EMOZIONE. Perché quando c’è di mezzo Reggio è sempre una grande emozione“.