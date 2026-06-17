Cannizzaro, standing ovation alla Camera! Il Deputato entra in Aula per la prima volta da Sindaco di Reggio Calabria ed è tripudio di applausi e abbracci | VIDEO

La prima volta di Francesco Cannizzaro alla Camera dei Deputati da Sindaco di Reggio Calabria è un tripudio. Sì, un tripudio di applausi, abbracci, una vera e propria standing ovation. I lavori, infatti, si interrompono all’improvviso in maniera spontanea: “cosa sta succedendo?”, si chiede il Presidente. Aveva semplicemente fatto ingresso in Aula il Deputato, sommerso da abbracci, applausi, anche qualche coro (“Ciccio, Ciccio”). Sorridente e felice, il neo primo cittadino ci ha messo qualche minuto, per prendere posto sugli scranni dell’Aula, proprio perché immerso nel ricevere il saluto sincero dei colleghi.

Di seguito il video che descrive quei minuti: