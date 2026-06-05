Spettacolo all’Aeroporto di Reggio Calabria: atterrati i meravigliosi Super Hercules C130J, Falcon 900 e Gulfstream G550 per la Festa dei Carabinieri | FOTO e DETTAGLI

Reggio Calabria si attesta oggi come l’assoluto baricentro politico e istituzionale d’Italia, vivendo una giornata destinata a rimanere scolpita negli annali della città e della Repubblica. L’occasione è di quelle eccezionali: le celebrazioni ufficiali per il 212° compleanno dei Carabinieri che, rompendo una tradizione secolare, per la prima volta in oltre duecento anni di storia lasciano la Capitale per essere ospitate sul suggestivo palcoscenico del Lungomare Falcomatà. A suggellare la portata straordinaria di questo evento è lo sbarco del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, giunta in mattinata in città. Si tratta della prima visita ufficiale del Premier nella città dei Bronzi da quando, tre anni e mezzo fa, ha assunto la guida del Governo, un arrivo che unisce l’alto valore simbolico della festa della Benemerita a un segnale di profonda vicinanza delle istituzioni centrali al Mezzogiorno.

La pista dell’Aeroporto di Reggio Calabria è diventata questa mattina il teatro di una straordinaria dimostrazione di efficienza operativa con l’arrivo del Lockheed Martin C-130J Super Hercules. Questo imponente velivolo da trasporto tattico pesante, colonna portante della 46ª Brigata Aerea di Pisa, rappresenta un concentrato di pura aviazione d’avanguardia. Caratterizzato dalle sue inconfondibili eliche a sei pale in materiale composito che ottimizzano la spinta e riducono i consumi, il quadriturboelica ha affrontato le manovre di atterraggio sullo Stretto con millimetrica precisione. Il suo compito in questa giornata cruciale è di fondamentale importanza, poiché ha operato come vero e proprio vettore logistico per il 212° compleanno dei Carabinieri, trasportando i mezzi speciali, le pesanti strutture per i palchi istituzionali e gli equipaggiamenti tecnici necessari per garantire il perfetto svolgimento della parata sul Lungomare.

L’arrivo dei vertici della Difesa a bordo del jet d’élite

A completare la flotta governativa, coordinandosi con i tempi della complessa macchina organizzativa, ha toccato il suolo calabrese il Dassault Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino. Questo raffinato ed elegantissimo trimotore, punto di riferimento per il trasporto a lungo raggio delle più alte cariche dello Stato, ha portato in città il Ministro della Difesa, Guido Crosetto. L’aeromobile è celebre nel panorama internazionale per la sua versatilità e per la capacità di operare in totale sicurezza anche su piste dalle dimensioni ridotte, offrendo una combinazione ideale di rapidità istituzionale e prontezza operativa. La discesa del ministro sulla pista ha sancito l’avvio ufficiale delle cerimonie di alto livello, unendo il comparto politico militare alle storiche celebrazioni sul territorio.

Il guardiano silenzioso dello spazio aereo e lo scudo elettronico sullo Stretto

La vera sorpresa tecnologica, che ha ridefinito il livello di allerta e protezione dell’intera area, è stata l’apparizione di un secondo Gulfstream G550, questa volta caratterizzato da una livrea interamente grigio opaco a bassa visibilità. Questo velivolo speciale, appartenente al 14° Stormo di Pratica di Mare, non è un comune mezzo di trasporto ma un sofisticatissimo centro di comando e controllo volante per la sicurezza nazionale. Dotato di sensori radar radar d’avanguardia e sistemi radar integrati, questo gioiello tecnologico agisce come uno scudo elettronico invisibile nei cieli. La sua missione a Reggio Calabria è quella di monitorare costantemente lo spazio aereo e blindare le comunicazioni strategiche, garantendo una bolla di sicurezza impenetrabile per la contemporanea presenza del Premier e del Ministro della Difesa.

Reggio Calabria diventa il vero cuore pulsante d’Italia

Questo susseguirsi continuo di atterraggi eccezionali ha trasformato l’Aeroporto di Reggio Calabria nel baricentro geopolitico e militare della nazione per un giorno. L’eccezionalità di vedere schierati contemporaneamente i più avanzati assetti da trasporto, rappresentanza e sorveglianza elettronica dell’Aeronautica Militare testimonia la portata epocale di questo evento storico. Per la prima volta in oltre due secoli, la festa dell’Arma ha lasciato la Capitale per abbracciare la Calabria, e la risposta infrastrutturale e organizzativa della città ha dimostrato standard di eccellenza assoluti, ponendo la città dei Bronzi al centro dell’orgoglio e della difesa del Paese.