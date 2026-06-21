Sondaggi Politici: Cateno De Luca nella top ten della fiducia degli italiani, il Premier Meloni nettamente al primo posto | DATI

Un sondaggio di Lab21 per Affari Italiani sulla fiducia nei leader dei principali partiti politici italiani mostra Cateno De Luca, leader di “Sud chiama Nord”, tra i dieci nomi più riconosciuti nell’attuale panorama politico. Secondo la rilevazione, De Luca si attesta al 2,8% di fiducia, posizionandosi in ottava posizione nella classifica generale. Un dato che, pur restando lontano dai leader dei principali partiti nazionali, evidenzia una presenza stabile e in leggero rafforzamento rispetto alle precedenti rilevazioni indicate dal sondaggio.

Al primo posto della classifica si conferma Giorgia Meloni con il 36,7%

Al vertice della classifica si conferma Giorgia Meloni con il 36,7%, seguita da Elly Schlein e Giuseppe Conte. Più in basso, ma comunque presenti nella graduatoria, anche altri leader di formazioni minori o centriste, a testimonianza di un quadro politico frammentato e in continua evoluzione. Per De Luca, sindaco e politico siciliano noto per il suo approccio diretto e spesso polemico, il dato può essere interpretato come un segnale di consolidamento della sua visibilità a livello nazionale, soprattutto in un contesto in cui le forze territoriali cercano spazio oltre i confini regionali. Resta da vedere se “Sud chiama Nord” riuscirà nei prossimi mesi a trasformare questa visibilità in un consenso più strutturato, in vista delle prossime scadenze elettorali e del riassetto degli equilibri politici italiani.

De Luca: “dietro questo risultato ci sono anni di sacrifici, battaglie, delusioni”

“Io, leader di periferia, sindaco di trincea oggi mi ritrovo nella “top ten” dei leader nazionali per fiducia degli italiani! I sondaggi sono sempre degli indizi, non delle verità assolute. Ma permettetemi di condividere con voi questa piccola soddisfazione”, lo afferma Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord. “Perché dietro questo risultato ci sono anni di sacrifici, battaglie, delusioni e anche tradimenti che mi hanno ferito profondamente. Ci sono stati momenti difficili, anche sul piano personale e fisico. Ma non ho mai mollato. E mai lo farò! Vedermi in questa classifica (sondaggio condotto dal professor Baldassari per Affaritaliani) è la conferma di una aspetto essenziale: non servono solo ruoli blasonati per conquistare la fiducia dei cittadini”, rimarca De Luca.

“Alla fine conta una cosa sola: fare, essere concreti, risolvere problemi e lavorare ogni giorno per la gente. E c’è un altro dato che mi fa riflettere: nonostante un sistema mediatico che spesso ci oscura, siamo davanti a tanti leader di partiti che ogni giorno sono in televisione e sui giornali, ma che non sono entrati nella “top ten”. Indizi che ci dimostrano una cosa: siamo sulla strada giusta”, conclude De Luca.

