I Sindaci di Messina e Reggio Calabria Basile e Cannizzaro sono già i più amati d’Italia: il sondaggio 10 giorni dopo le elezioni | DATI

Dopo le elezioni comunali dello scorso 24 e 25 maggio, la nuova rilevazione sui sindaci delle città metropolitane consegna un dato politico di forte rilievo per l’Area dello Stretto: Federico Basile, sindaco metropolitano di Messina, e Francesco Cannizzaro, sindaco metropolitano di Reggio Calabria, risultano i più amati nella classifica nazionale. Secondo il sondaggio diffuso da Lab21.01, tre1000 e Affaritaliani, datato 6 giugno 2026, Basile guida la graduatoria con il 57,3% dei consensi, mentre Cannizzaro segue immediatamente al secondo posto con il 56,9%. Entrambi vengono indicati come “new”, segno del loro ingresso nella classifica dopo il voto amministrativo. Il dato assume un peso particolare perché colloca Messina e Reggio Calabria ai vertici del gradimento nazionale tra i sindaci metropolitani, davanti ad amministratori di grandi città come Napoli, Roma, Venezia, Genova, Milano e Torino.

Federico Basile primo con il 57,3%: Messina davanti a tutti

In testa alla classifica figura Federico Basile, sindaco metropolitano di Messina, che raggiunge il 57,3%. Il risultato lo pone al primo posto tra i primi cittadini delle città metropolitane, confermando un livello di gradimento superiore a quello registrato dagli altri sindaci inseriti nella rilevazione. Per Basile si tratta di un dato politicamente significativo, perché arriva nel contesto successivo alle elezioni comunali e fotografa una fase in cui il consenso attorno alla sua figura viene rappresentato come il più alto tra i sindaci metropolitani presi in esame. La leadership di Federico Basile nella graduatoria rafforza la centralità di Messina nel quadro politico-amministrativo nazionale, soprattutto in una classifica che mette a confronto realtà urbane molto diverse per dimensioni, peso istituzionale e complessità amministrativa.

Francesco Cannizzaro secondo con il 56,9%: Reggio Calabria subito dietro Messina

Subito alle spalle di Basile si posiziona Francesco Cannizzaro, sindaco metropolitano di Reggio Calabria, indicato al 56,9%. Il risultato colloca Cannizzaro al secondo posto nazionale, a soli quattro decimi dalla vetta. Anche per Francesco Cannizzaro la rilevazione segnala l’ingresso in classifica come nuovo dato successivo alle elezioni. Il suo posizionamento rappresenta una notizia di rilievo per Reggio Calabria, che entra così nella parte più alta della graduatoria dei sindaci metropolitani più apprezzati.

Lo Stretto al centro della classifica nazionale

La presenza di Federico Basile e Francesco Cannizzaro ai primi due posti rende la rilevazione particolarmente significativa per l’area dello Stretto. Messina e Reggio Calabria guidano infatti la graduatoria nazionale dei sindaci metropolitani più amati, superando città con maggiore popolazione e maggiore esposizione mediatica. Il risultato può essere letto come un segnale di attenzione verso due amministrazioni che, secondo il sondaggio, raccolgono un consenso elevato tra i cittadini. La classifica, inoltre, arriva in una fase politica immediatamente successiva alle elezioni comunali, elemento che contribuisce a rendere ancora più rilevante il posizionamento dei due sindaci. Nel confronto nazionale, il dato premia quindi due figure del Sud e mette in evidenza il ruolo politico-amministrativo di Messina e Reggio Calabria all’interno del sistema delle città metropolitane.

Gli altri sindaci in classifica: Manfredi, Gualtieri e Venturini inseguono

Alle spalle di Basile e Cannizzaro si piazza Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, con il 56,5%. Manfredi occupa la terza posizione, ma nella grafica viene indicato con una freccia rossa in discesa rispetto alla precedente rilevazione. Al quarto posto c’è Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, con il 56,2%, anche lui segnalato in calo. Quinta posizione per Simone Venturini, sindaco di Venezia, al 55,3%, indicato come nuovo ingresso nella graduatoria. Segue Silvia Salis, sindaca di Genova, con il 55,1% e una freccia verde in crescita. Subito dopo si trova Giuseppe Sala, sindaco di Milano, al 54,1%, indicato in calo. Stefano Lo Russo, sindaco di Torino, ottiene invece il 53,5% ed è segnalato in crescita.

Dal centro classifica a Palermo: tutti i dati della rilevazione

Nella parte centrale della classifica compare Sara Funaro, sindaca di Firenze, con il 52,2%, indicata in calo. Dietro di lei c’è Massimo Zedda, sindaco di Cagliari, con il 51,6%, anche lui in discesa rispetto alla precedente rilevazione. Seguono Giuseppe Mascia, sindaco di Sassari, con il 49,3%, segnalato in crescita, e Matteo Lepore, sindaco di Bologna, con il 48,9%, indicato in calo. Più in basso si colloca Vito Leccese, sindaco di Bari, con il 48,2%, anch’egli in discesa. Chiudono la graduatoria Enrico Trantino, sindaco di Catania, con il 46,4%, indicato in calo, e Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, con il 46,3%, segnalato invece in crescita.