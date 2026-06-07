Sicilia terra di star internazionali: dopo Dua Lipa, ecco Mick Jagger in… Ape Car

La Sicilia continua ad attirare l’attenzione delle grandi star internazionali. Dopo il matrimonio da sogno di Dua Lipa a Bagheria, celebrato con ospiti di fama mondiale nella storica Villa Valguarnera, anche un’altra icona della musica e dello spettacolo ha scelto l’isola e i suoi scenari mediterranei come set e tappa del suo viaggio estivo. Il leggendario frontman dei Rolling Stones, Mick Jagger, è infatti arrivato sull’isola di Stromboli, nelle Isole Eolie, dove partecipa alle riprese di Three Incestuous Sisters, il nuovo film della regista italiana Alice Rohrwacher tratto dalla graphic novel di Audrey Niffenegger. Jagger interpreta un breve ma significativo ruolo: quello del guardiano del faro di Strombolicchio, padre del personaggio di Kyo.

La sua presenza e quella del cast internazionale, che comprende anche Dakota Johnson, Saoirse Ronan, Jessie Buckley, Josh O’Connor e Isabella Rossellini, hanno trasformato per settimane Stromboli in un set a cielo aperto e hanno richiamato l’attenzione dei media e degli appassionati. Un’occasione di visibilità globale per la Sicilia. Quest’ultimo episodio conferma come l’isola e l’intero territorio siciliano siano mete non solo turistiche ma anche protagoniste di produzioni cinematografiche di alto profilo e scelte da star di fama mondiale. Dopo la recente celebrazione del matrimonio di Dua Lipa a Palermo, che ha visto oltre duecento invitati di fama internazionale celebrare sulla costa siciliana, anche l’arrivo di Jagger conferma l’attrattiva globale della Sicilia come crocevia di cultura, spettacolo e lifestyle in estate.

Ma ad attirare l’attenzione dei fan e degli appassionati, per Mick Jagger, è stata la modalità con cui si è fatto intravedere in Sicilia. In… Ape Car. Non da vip, non da star internazionale, l’artista ha preferito vivere l’isola da turista curioso di visitare e frequentare borghi, angoli di quotidianità cittadina.