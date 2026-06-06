Sicilia, iniziata la cerimonia a Villa Valguarnera per Dua Lipa e Callum Turner sulle note di Elton John

È cominciata alle 17 la sontuosa cerimonia organizzata da Dua Lipa e Callum Turner per celebrare le proprie nozze a Villa Valguarnera, dimora settecentesca situata a Bagheria. La coppia ha scelto una cornice storica e lussuosa per un evento di portata internazionale, con ospiti provenienti da diversi Paesi. Secondo quanto riportato, gli oltre 200 invitati sono arrivati a partire dalle 15.30 a bordo di circa 60 minivan, rimasti poi schierati nell’area antistante la villa a disposizione degli ospiti. La coppia, invece, è giunta alle 15 a bordo di un van extralusso Mercedes Maybach Classe V, sottolineando il carattere esclusivo e privato della giornata.

Promesse rinnovate e ospiti di rilievo

Nel corso della cerimonia, gli sposi si sarebbero nuovamente scambiati la promessa di amore eterno, circondati da parenti e amici. Tra gli ospiti più attesi si parla anche della presenza di Madonna, che avrebbe potuto raggiungere la villa in elicottero, come indicato dalle indiscrezioni precedenti.

Un momento particolarmente suggestivo è stato reso memorabile dalla partecipazione di Elton John, che ha eseguito al pianoforte e cantato la celebre “Your Song” per gli sposi. La performance ha sottolineato il tono internazionale e lussuoso dell’evento, creando un’atmosfera elegante e romantica.

La struttura della serata e l’allestimento musicale

La serata, allestita nel giardino della villa pieno di pofi rossi, si articola in tre momenti distinti. La cerimonia ufficiale, la cena riservata all’interno delle sale della villa e, a seguire, un dj set all’aperto affidato a quattro nomi di rilievo della scena musicale internazionale. Per l’occasione è stato montato un imponente impianto di amplificazione, con diffusori orientati verso l’interno della tenuta e del parco, limitando al massimo la propagazione del suono verso il centro abitato di Bagheria.

L’allestimento musicale e tecnico conferma la cura maniacale dei dettagli e la volontà di garantire un’esperienza esclusiva agli ospiti, preservando al contempo la riservatezza dell’evento.

Sicurezza blindata e gestione degli ospiti

Le misure di sicurezza sono state massime attorno alla residenza. Davanti ai cancelli di Villa Valguarnera erano presenti sia forze dell’ordine sia addetti alla sicurezza privata incaricati dall’organizzazione. Alcune persone anziane che si erano fermate nelle vicinanze della villa per osservare l’arrivo degli invitati sono state invitate ad allontanarsi dall’area, a conferma della rigidità del dispositivo di sicurezza.

Il rigore delle misure dimostra l’attenzione verso la tutela della privacy degli sposi e degli ospiti, oltre a garantire la regolarità dell’evento senza interferenze esterne.

Un matrimonio tra lusso, musica e privacy

Il matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner a Villa Valguarnera unisce lusso, spettacolo e grande riservatezza. Tra gli oltre 200 invitati, la presenza di star internazionali e la performance di Elton John hanno reso la cerimonia un evento di richiamo globale. La cura dei dettagli, dall’arrivo degli ospiti ai minivan fino alla gestione del suono e della sicurezza, mostra come la coppia abbia voluto trasformare il proprio matrimonio in un evento esclusivo, elegante e memorabile.

Questa giornata rimarrà negli annali mondani come una delle celebrazioni più sofisticate e seguite in Sicilia, con un perfetto equilibrio tra tradizione storica della villa, atmosfera romantica e spettacolarità internazionale.