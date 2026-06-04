Scuola, a Tindari la chiusura del progetto “La Sicilia che racconta”

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, premierà i migliori elaborati letterari delle studentesse e degli studenti delle scuole del Messinese che hanno partecipato all’iniziativa “La Sicilia che racconta: storie, luoghi e scrittori per nuovi lettori!”. La cerimonia si svolgerà domani, giovedì 4 giugno, dalle ore 16, nel Parco archeologico di Tindari. Saranno presenti, tra gli altri, l’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano, il dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia Filippo Serra, il sindaco di Patti Gianluca Bonsignore, il direttore del Parco archeologico Giuseppe Natoli e il dirigente dell’Ufficio scolastico di Messina Leon Zingales, oltre ai dirigenti e alle scolaresche della rete formata da 27 istituti scolastici della provincia che hanno aderito al progetto, con capofila l’Istituto comprensivo di Torregrotta.

Oltre alle performance ideate e rappresentate dalle scuole coinvolte, interverranno la scrittrice Nadia Terranova con una lectio magistralis sullo Stretto di Messina e il disegnatore Lelio Bonaccorso, autore del libro a fumetti “Peppino Impastato: un giullare contro la mafia”. La manifestazione, condotta da Tonino Battaglia, si concluderà con il concerto del cantautore e direttore artistico dell’iniziativa, Mario Incudine. “La Sicilia che racconta: storie, luoghi e scrittori per nuovi lettori!” è un’iniziativa promossa dalla Regione Siciliana e ideata dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale che ha stanziato 300 mila euro destinati a progetti nelle scuole statali dell’Isola, dedicati alla lettura e alla scrittura creativa, da realizzare nell’anno scolastico 2025-2026, con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alla letteratura valorizzando il patrimonio culturale e linguistico dell’Isola.