San Giovanni in Fiore, Barile sindaco. Oliverio: “ha vinto la dignità di un popolo”

San Giovanni in Fiore ha scelto il proprio futuro con il ballottaggio incoronando Antonio Barile nuovo sindaco del comune. Il responso delle urne è stato netto e inequivocabile, segnando la chiusura di un periodo definito dall’ex presidente della Regione, Mario Oliverio, come “una stagione torbida, segnata da una gestione spregiudicata e arrogante della cosa pubblica”. La vittoria di Barile non è solo politica: rappresenta un simbolo di dignità, libertà e ritorno ai valori fondamentali della comunità sangiovannese.

La lettura politica di Mario Oliverio

Commentando il risultato, Mario Oliverio ha sottolineato l’importanza storica e morale della scelta dei cittadini. “Ha vinto San Giovanni in Fiore. Ha vinto la sua storia, ha vinto il suo futuro. Oggi si chiude definitivamente una stagione torbida, segnata da una gestione spregiudicata e arrogante della cosa pubblica — una parentesi negativa, totalmente estranea ai valori, alla cultura e alla nobiltà della nostra comunità”, ha dichiarato Oliverio, evidenziando come il voto netto e libero sia servito a riaffermare la dignità dei cittadini.

Secondo l’ex presidente della Regione, la vittoria di Antonio Barile riflette un sentimento diffuso e trasversale di liberazione: “Antonio Barile ha vinto perché ha saputo farsi interprete di un sentimento di liberazione profondo, diffuso e trasversale. A lui vanno i miei migliori auguri di buon lavoro e quelli di tutto il Comitato 18 Gennaio”.

Il significato sociale e culturale del risultato

Oliverio ha collegato il successo elettorale al valore dei principi fondanti della comunità: “Due anni fa siamo nati con un obiettivo preciso: combattere la prepotenza e difendere la democrazia. Oggi il voto ci dice che quei valori non solo non sono sbiaditi, ma restano scolpiti nel DNA di questo popolo, nella sua storia millenaria e nelle sue storiche lotte per il lavoro, per la giustizia sociale e per i diritti civili”.

L’ex presidente ha sottolineato che la soddisfazione più grande è rappresentata dalla conferma che la coscienza democratica, la libertà e la dignità non sono in vendita, ma valori irrinunciabili per il popolo sangiovannese: “Per chi, come me, ha scelto di dare il proprio contributo per bloccare una deriva nefasta, oggi è una giornata meravigliosa. Ma la soddisfazione più grande è un’altra: avere la conferma che la dignità, la coscienza democratica e la libertà non sono in vendita. Per il popolo sangiovannese sono, e resteranno sempre, valori irrinunciabili”.

La vittoria come simbolo collettivo

La proclamazione di Antonio Barile a sindaco non rappresenta solamente un cambio di amministrazione, ma la vittoria dell’intera comunità: “Questo risultato straordinario è la vittoria della intera Comunità. Da oggi si volta pagina. Viva San Giovanni in Fiore libera e democratica”, ha concluso Mario Oliverio, sottolineando il significato simbolico di un nuovo inizio e la speranza per una gestione della città più trasparente, partecipata e attenta ai bisogni dei cittadini.

La tornata elettorale sancisce dunque non solo il successo politico di Barile, ma anche la riaffermazione di valori fondamentali per la comunità di San Giovanni in Fiore, rappresentando un momento storico di rinnovamento e partecipazione democratica.