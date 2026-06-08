Elezioni Comunali, grande attesa per i risultati dei ballottaggi a San Giovanni in Fiore, Castrovillari e Mandatoriccio

Urne chiuse ed al via lo spoglio per i ballottaggi in Calabria con grande attesa per i risultati. A Castrovillari è sfida tra il candidato di centrodestra, Anna De Gaio, che ha conquistato il 43,59% delle preferenze, ed Ernesto Bello, espressione di una parte del centrosinistra, che ha ottenuto il 27,70% al primo turno. A San Giovanni in Fiore a contendersi la guida del Comune sono il candidato di centrodestra Marco Ambrogio, che ha ottenuto il 45,24%, e Antonio Barile, sostenuto da una lista civica, che ha conquistato il 26,22% dei voti al primo turno. Ballottaggio anche nel piccolo comuna di Mandatoriccio, in provincia di Cosenza, dove si è registrato un pari pazzesco: 852 preferenze per Teresa Maria Villella, candidato della lista Nuova Alba, e 852 voti anche per Cataldo Iozzi, sostenuto da Uniti per Mandatoriccio.

AGGIORNAMENTI Barile in testa Dopo circa 2 mila schede scrutinate a San Giovanni in Fiore , Barile in testa al 54% e Ambrogio al 46% .

Affluenza ai ballottaggi verso il 54%, quasi 8 punti in meno L’affluenza ai ballottaggi, quando sono arrivate circa la metà delle sezioni, è del 54,16%. Al primo turno – allo stesso momento del conteggio – era al 62,37%. Dunque si va verso un calo di 8 punti percentuali.