Rosarno, rientrato a casa l’uomo scomparso a bordo di un’Audi A3

Si è conclusa positivamente la vicenda che nelle scorse ore aveva destato forte apprensione a Rosarno, in provincia di Reggio Calabria. Francesco Siviglia, l’uomo di cui non si avevano più notizie dalla giornata di oggi, 29 giugno, è rientrato a casa. L’uomo si era allontanato a bordo della propria Audi A3 bianca, targata EX061BG, facendo scattare la preoccupazione dei familiari, che avevano diffuso un appello chiedendo l’aiuto della cittadinanza e invitando chiunque avesse informazioni utili a contattare i numeri indicati o le forze dell’ordine.

Fortunatamente, l’allarme è rientrato: Francesco Siviglia in serata ha fatto ritorno presso la propria abitazione. La notizia mette fine alle ore di ansia vissute dai familiari e da quanti si erano mobilitati per contribuire alla diffusione dell’appello. La famiglia ringrazia tutti coloro che si sono attivati, condividendo la segnalazione e prestando attenzione alla vicenda.