Rosarno, ore di apprensione per la scomparsa di un uomo allontanatosi a bordo di un’Audi A3

Sono ore di forte preoccupazione a Rosarno, in provincia di Reggio Calabria, per la scomparsa di Francesco Siviglia, del quale non si hanno più notizie dalla giornata di oggi, 29 giugno. Secondo le informazioni diffuse attraverso un appello condiviso dai familiari, l’uomo si sarebbe allontanato a bordo della propria Audi A3 bianca, targata EX061BG. Da quel momento si sono perse le sue tracce e sono in corso le ricerche.

L’appello: chi ha visto l’auto o Francesco contatti subito i numeri indicati

I familiari invitano chiunque abbia visto Francesco Siviglia o abbia notato l’Audi A3 bianca con targa EX061BG a mettersi immediatamente in contatto con loro o con le forze dell’ordine. Per eventuali segnalazioni sono stati messi a disposizione i seguenti recapiti: 3461497477, 3792523604 o contattare il 112. Anche un’informazione che può sembrare di poco conto potrebbe rivelarsi decisiva per agevolare le ricerche.

Condividere l’appello può aiutare nelle ricerche

I familiari chiedono la massima diffusione dell’appello affinché possa raggiungere il maggior numero possibile di persone. Condividere la notizia sui social network o tramite i propri contatti potrebbe contribuire a raccogliere informazioni utili e favorire il ritrovamento di Francesco Siviglia. Chiunque sia in possesso di elementi utili è invitato a contattare tempestivamente i numeri indicati, senza esporsi a rischi e lasciando eventuali verifiche alle autorità competenti.