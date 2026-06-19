Risanamento Messina, Trovato replica ad Oteri su via Rosso: “dichiarazioni frettolose”

Via Rosso da Messina, Trovato replica ad Oteri: "dichiarazioni frettolose. Da oltre un anno non si procede più a macchia di leopardo"

Santi Trovato

Il sub commissario al risanamento di Messina, Santi Trovato risponde alla nota del consigliere comunale della Lega Cosimo Oteri su via Rosso da Messina. “Nel formulare i migliori auguri di buon lavoro al consigliere comunale per la conferma del suo mandato, mi trovo costretto a rettificare dichiarazioni quantomeno frettolose e fare alcune doverose precisazioni sulle attività di risanamento in corso. Da oltre un anno non si procede più a macchia di leopardo e solo grazie alla decisione di procedere per lotti e sub lotti omogenei si stanno raggiungendo importanti risultati nei numerosi cantieri da nord a sud della città, continuando a restituire alla fruizione pubblica ampie parti di territorio altrimenti lasciate al degrado”, evidenzia Trovato.

Su via Rosso da Messina gli uffici commissariali precisano quanto segue: “i nuclei familiari residenti in via Rosso da Messina, come da censimento richiesto dalla Struttura Commissariale e concluso da ArsiMe sono complessivamente 100; come disposto dal sub commissario Santi Trovato sin da febbraio 2025 si procede in modo omogeneo con l’individuazione di lotti e sub lotti interessati all’assegnazione degli alloggi ed alle successive demolizioni. Modalità operativa che ha già consentito di liberare ampie parti di territorio in diversi ambiti di risanamento; in via Rosso da Messina si sta procedendo con il lotto 2 nel quale sono state censite 27 famiglie. E’ stato richiesto ad ArsiMe di avviare l’iter per la scelta degli alloggi per i primi 6 nuclei familiari creando un sub lotto A in modo da poter avviare le demolizioni a conclusione di questa fase e poi proseguire con la parte restante del sub lotto; sempre in via Rosso da Messina sono già state avviate e si sono concluse le prime operazioni di demolizione delle baracche lasciate libere da assegnatari e che erano diventate ricettacolo di rifiuti”.

“Val la pena ricordare che la Struttura Commissariale ha in corso da nord a sud, in diversi ambiti di risanamento numerosi cantieri di demolizione, bonifica, costruzione, riqualificazione e rigenerazione che richiedono tutti uguale impegno, attenzione e sollecitudine, compresa la via Rosso da Messina“, conclude la nota.

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