Risanamento Messina, Trovato replica ad Oteri su via Rosso: “dichiarazioni frettolose”

Il sub commissario al risanamento di Messina, Santi Trovato risponde alla nota del consigliere comunale della Lega Cosimo Oteri su via Rosso da Messina. “Nel formulare i migliori auguri di buon lavoro al consigliere comunale per la conferma del suo mandato, mi trovo costretto a rettificare dichiarazioni quantomeno frettolose e fare alcune doverose precisazioni sulle attività di risanamento in corso. Da oltre un anno non si procede più a macchia di leopardo e solo grazie alla decisione di procedere per lotti e sub lotti omogenei si stanno raggiungendo importanti risultati nei numerosi cantieri da nord a sud della città, continuando a restituire alla fruizione pubblica ampie parti di territorio altrimenti lasciate al degrado”, evidenzia Trovato.

Su via Rosso da Messina gli uffici commissariali precisano quanto segue: “i nuclei familiari residenti in via Rosso da Messina, come da censimento richiesto dalla Struttura Commissariale e concluso da ArsiMe sono complessivamente 100; come disposto dal sub commissario Santi Trovato sin da febbraio 2025 si procede in modo omogeneo con l’individuazione di lotti e sub lotti interessati all’assegnazione degli alloggi ed alle successive demolizioni. Modalità operativa che ha già consentito di liberare ampie parti di territorio in diversi ambiti di risanamento; in via Rosso da Messina si sta procedendo con il lotto 2 nel quale sono state censite 27 famiglie. E’ stato richiesto ad ArsiMe di avviare l’iter per la scelta degli alloggi per i primi 6 nuclei familiari creando un sub lotto A in modo da poter avviare le demolizioni a conclusione di questa fase e poi proseguire con la parte restante del sub lotto; sempre in via Rosso da Messina sono già state avviate e si sono concluse le prime operazioni di demolizione delle baracche lasciate libere da assegnatari e che erano diventate ricettacolo di rifiuti”.

“Val la pena ricordare che la Struttura Commissariale ha in corso da nord a sud, in diversi ambiti di risanamento numerosi cantieri di demolizione, bonifica, costruzione, riqualificazione e rigenerazione che richiedono tutti uguale impegno, attenzione e sollecitudine, compresa la via Rosso da Messina“, conclude la nota.