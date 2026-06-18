Messina, Oteri: “Via Rosso abbandonata al degrado, il risanamento a macchia di leopardo ha fallito”

“Le condizioni igienico-sanitarie di via Rosso da Messina sono ormai insostenibili. Le immagini mostrano una realtà fatta di degrado, abbandono e criticità che si trascinano da anni nel silenzio generale”. Lo dichiara il consigliere comunale e capogruppo della Lega, Cosimo Oteri. “Negli ultimi anni ho documentato questa situazione con fotografie, video, segnalazioni e numerose interrogazioni consiliari. Ho denunciato più volte le condizioni in cui vivono i residenti, ma purtroppo i risultati continuano a non arrivare. Via Rosso da Messina è diventata una terra di nessuno e le famiglie che ancora vi abitano stanno pagando anni di cattiva amministrazione e di ritardi”, evidenzia Oteri.

“Il risanamento portato avanti a macchia di leopardo ha fallito il suo obiettivo. Occorre intervenire immediatamente per ripristinare condizioni igienico-sanitarie dignitose e accelerare l’assegnazione delle ultime abitazioni, completando finalmente un percorso che i cittadini attendono da troppo tempo”, conclude Oteri.