Ricerche marito ministro Roccella, Pichetto Fratin: “mia vicinanza ai familiari, grazie a chi offre speranza”

In corso da ieri, proseguite anche per tutta la notte, le ricerche di Luigi Cavallari, marito del ministro per la Famiglia, Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio nelle acque del lago di Vico, dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione. Le squadre impegnate nelle ricerche hanno lavorato in condizioni complesse, con l’obiettivo di individuare l’84enne nelle acque del lago, dove la visibilità risulta ridotta.

“In questi momenti di profonda preoccupazione, la mia vicinanza alla ministra Eugenia Roccella e ai suoi familiari. Grazie a quanti sono impegnati nelle operazioni in corso per offrire una speranza“. Lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin.