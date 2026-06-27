Il marito del ministro Roccella disperso nel lago di Vico, ricerche in corso

Sono ore di apprensione sul lago di Vico, dove il marito del ministro per la Famiglia, Eugenia Roccella, risulta disperso nelle acque del bacino. La notizia è stata diffusa dall’Ansa e riguarda un episodio ancora in fase di ricostruzione, con le ricerche attualmente in corso. Secondo quanto riferito da fonti presenti sul posto, l’uomo si trovava a bordo di un’imbarcazione insieme alla ministra quando, per cause non ancora chiarite, è finito in acqua senza più riemergere. L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei soccorsi nella località di Fiorò, dove stanno operando le forze dell’ordine e il personale sanitario.

L’uomo era su un’imbarcazione insieme alla ministra

Il punto centrale della vicenda riguarda la dinamica dell’accaduto, che al momento resta da chiarire. Il marito della ministra Eugenia Roccella era su una barca insieme alla stessa ministra quando è finito nelle acque del lago di Vico. Non è stato ancora accertato se l’uomo si sia tuffato volontariamente o se sia caduto accidentalmente dall’imbarcazione. È proprio su questo aspetto che si concentreranno le verifiche delle autorità, mentre la priorità immediata resta quella delle ricerche nel lago di Vico.

Ricerche in corso nella località di Fiorò

Le operazioni di ricerca si stanno svolgendo nella località di Fiorò, area del lago dove si è verificato l’episodio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale del 118, impegnati nelle attività di soccorso e coordinamento. La situazione è ancora in evoluzione. Le squadre presenti stanno operando per individuare l’uomo disperso e mettere in campo tutti gli strumenti necessari per proseguire le ricerche nelle acque del lago.

Attesi i sommozzatori di Arma e vigili del fuoco

Per proseguire le operazioni sono attesi anche i nuclei dei sommozzatori dell’Arma e dei vigili del fuoco. Il loro intervento sarà decisivo per scandagliare l’area interessata e intensificare le ricerche subacquee. La presenza dei sommozzatori indica la complessità dell’intervento e la necessità di procedere con verifiche approfondite nelle acque del lago di Vico, dove l’uomo non è più riemerso dopo essere finito in acqua.

Dinamica ancora da chiarire

Al momento non risultano chiarite le cause dell’accaduto. Le informazioni disponibili riferiscono soltanto che il marito della ministra Eugenia Roccella era a bordo di un’imbarcazione, che è finito in acqua e che non è più riemerso. Resta quindi aperta la ricostruzione della dinamica. Le autorità dovranno accertare se si sia trattato di una caduta accidentale o di un tuffo volontario, come indicato dalle prime informazioni riportate. Ogni ulteriore elemento potrà emergere soltanto con il proseguire delle verifiche.