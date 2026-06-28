Luigi Cavallari disperso nel lago di Vico: ricerche senza sosta per il marito di Eugenia Roccella

Sono proseguite per tutta la notte le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, disperso da ieri pomeriggio nelle acque del lago di Vico, nel Viterbese. L’uomo, marito del ministro per la Famiglia Eugenia Roccella, è scomparso nello specchio d’acqua intorno alle 17, dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione. Le squadre impegnate nelle ricerche hanno lavorato in condizioni complesse, con l’obiettivo di individuare l’84enne nelle acque del lago, dove la visibilità risulta ridotta.

L’uomo scomparso dopo un tuffo da una piccola imbarcazione

Secondo quanto emerso, Luigi Cavallari si trovava sul lago di Vico quando, nel pomeriggio di ieri, si sarebbe tuffato da una piccola imbarcazione. Da quel momento si sono perse le sue tracce e sono scattati i soccorsi. La scomparsa è avvenuta intorno alle 17, in uno specchio d’acqua che da subito è diventato il centro delle operazioni. Le ricerche si sono concentrate nella zona in cui l’uomo è stato visto per l’ultima volta, con l’intervento di personale specializzato e mezzi tecnici adatti alle attività subacquee.

Vigili del fuoco e sommozzatori impegnati nel Viterbese

Sul posto hanno operato le unità aviotrasportate dei sommozzatori dei Vigili del fuoco di Roma, impegnate nelle ricerche nello specchio d’acqua dove l’uomo è scomparso. La presenza dei sommozzatori ha consentito di portare avanti le verifiche direttamente nel lago, in un’area nella quale le operazioni richiedono competenze specifiche e strumentazioni adeguate. Le attività dei Vigili del fuoco sono proseguite anche durante le ore notturne. Il lavoro delle squadre si è concentrato sul tratto di lago interessato dalla scomparsa, con un dispositivo di soccorso che ha visto il coinvolgimento di più unità operative.

Impiegato anche un rover telecomandato

Nel corso delle operazioni è stato utilizzato anche un rover telecomandato, strumento impiegato per agevolare le ricerche subacquee e ispezionare aree difficili da raggiungere. Il ricorso a questa tecnologia conferma la complessità dell’intervento e la necessità di operare con mezzi specializzati nelle acque del lago di Vico. L’impiego del rover telecomandato è stato affiancato al lavoro dei sommozzatori, in un’attività coordinata che ha permesso di proseguire le ricerche anche in condizioni di scarsa visibilità. Proprio la visibilità ridotta rappresenta uno degli elementi più delicati delle operazioni in corso.

Squadre specializzate arrivate da Napoli e Firenze

Durante la notte sono arrivate anche squadre specializzate provenienti da Napoli e Firenze, dotate di attrezzature per operare in acque con scarsa visibilità. Il loro intervento ha rafforzato il dispositivo di ricerca già attivo nel Viterbese. La presenza di personale specializzato proveniente da diverse città evidenzia la portata dell’intervento e l’attenzione riservata alla scomparsa di Luigi Cavallari. Le operazioni si stanno svolgendo in un contesto tecnico complesso, nel quale ogni strumentazione disponibile può risultare decisiva per scandagliare lo specchio d’acqua.

Il lago di Vico al centro delle operazioni di soccorso

Il lago di Vico, nel Viterbese, è diventato il punto centrale delle ricerche. È qui che Luigi Cavallari, 84 anni, è scomparso dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione, ed è qui che i soccorritori hanno continuato a lavorare senza interruzione per tutta la notte. Le attività hanno coinvolto unità aviotrasportate, sommozzatori, squadre specializzate e mezzi telecomandati. Il coordinamento tra le diverse componenti impegnate nelle ricerche resta fondamentale per proseguire le verifiche nello specchio d’acqua in cui l’uomo è disperso.