Reggio Calabria, voragine in via Sbarre Centrali: da 2 settimane una rete arancione complica il passaggio dei veicoli

Torniamo a occuparci della buca presente tra via Sbarre Centrali e via Sbarre Superiori a Reggio Calabria. E lo facciamo a poco meno di due settimane dal clamoroso episodio che ha visto una macchina finirci all’interno, fra paura del conducente e traffico paralizzato (VIDEO). Come spesso accade in questi casi, al posto di provvedere a sistemare al più presto la buca, si è scelto di mettere solo una pezza temporanea, costituita dall’ormai famosissima rete arancione visibile in diverse parti della città.

Una piccola recinzione utile a segnalare il problema ed evitare che un’altra macchina ci finisca dentro. Il problema? Vista la posizione della buca in mezzo alla carreggiata, le macchine che transitano fra via Sbarre Centrali e via Sbarre Superiori, in un incrocio parecchio traffico della periferia Sud della città, si trovano a dover fare manovre complicate, a restare bloccate, a urtare contro la stessa struttura congestionando ulteriormente il traffico.

La problematica è stata già segnalata dal Comitato di quartiere di Sbarre-San Francesco, in attesa che si possa porre rimedio a una situazione che crea parecchi disagi a cittadini e veicoli in transito.