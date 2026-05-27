Reggio Calabria, voragine in via Sbarre: auto resta intrappolata nell’asfalto | VIDEO

Attimi di paura nel pomeriggio di oggi a Reggio Calabria, dove una voragine nell’asfalto si è improvvisamente aperta in via Sbarre, una delle zone cittadine maggiormente interessate dal traffico veicolare. L’episodio si è verificato intorno alle 18:00, in un orario particolarmente delicato per la circolazione, quando numerosi automobilisti si trovavano in strada per il rientro a casa. Secondo una prima ricostruzione, il cedimento della carreggiata sarebbe avvenuto in modo improvviso, sorprendendo un’autovettura che stava transitando lungo la via. Il veicolo è rimasto bloccato nella buca apertasi sull’asfalto, con la ruota posteriore sinistra finita all’interno della voragine. Una dinamica che avrebbe potuto provocare conseguenze ben più gravi, ma che fortunatamente si è conclusa senza feriti.

Auto intrappolata nella voragine, conducente illeso

Il conducente dell’auto, visibilmente scosso per quanto accaduto, è riuscito a lasciare autonomamente l’abitacolo. Nonostante lo spavento, l’uomo non avrebbe riportato ferite. La vettura, rimasta parzialmente incastrata nel cedimento della strada, è stata successivamente recuperata con l’intervento dei mezzi di soccorso. La scena ha richiamato l’attenzione di residenti, passanti e automobilisti, preoccupati per le condizioni della carreggiata e per i possibili rischi legati alla viabilità. L’apertura improvvisa di una buca in strada ha infatti creato non pochi disagi in una zona già normalmente congestionata, soprattutto nelle fasce orarie di maggiore afflusso.

Polizia Locale sul posto per mettere in sicurezza l’area

Sul luogo dell’accaduto è intervenuta tempestivamente la Polizia Locale di Reggio Calabria, che ha provveduto a delimitare l’area interessata dal cedimento, avviando le prime verifiche e gestendo la circolazione. Gli agenti hanno lavorato per evitare ulteriori rischi agli automobilisti e ai pedoni, regolando il traffico che, a causa dell’incidente e dell’orario di punta, è andato inevitabilmente in tilt.

La messa in sicurezza della zona si è resa necessaria anche per consentire le operazioni di recupero del veicolo e per permettere i primi rilievi tecnici sulla voragine in via Sbarre. Saranno ora gli accertamenti a chiarire le cause del cedimento e a stabilire se siano necessari interventi urgenti sulla sede stradale.

Traffico in tilt nell’ora di punta

L’episodio ha avuto ripercussioni immediate sulla viabilità. In pochi minuti, lungo via Sbarre, si sono registrati rallentamenti e code, aggravati dalla necessità di deviare o regolare il flusso dei veicoli in transito. La presenza dell’auto intrappolata e delle pattuglie impegnate nella gestione dell’emergenza ha reso inevitabile un temporaneo blocco della circolazione nella zona interessata.

Per molti automobilisti il rientro pomeridiano si è trasformato in un percorso a ostacoli, con disagi che si sono protratti per il tempo necessario alle operazioni di soccorso e alla verifica delle condizioni della carreggiata. L’episodio riporta l’attenzione sul tema della sicurezza stradale a Reggio Calabria e sulla necessità di un costante monitoraggio delle arterie più trafficate della città.

Le immagini documentate dal videoreporter Graziano Tomarchio

Le fasi successive al cedimento e le operazioni di recupero dell’autovettura sono state documentate da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, che ha ripreso quanto accaduto in via Sbarre. Le immagini mostrano l’auto bloccata nella voragine, l’intervento degli operatori e la presenza della Polizia Locale impegnata nella messa in sicurezza dell’area. Un episodio che, pur essendosi concluso senza feriti, ha destato forte preoccupazione tra i cittadini. La speranza è che gli accertamenti possano chiarire rapidamente le cause del cedimento e che l’area venga ripristinata in tempi brevi, così da garantire nuovamente una circolazione sicura lungo una delle strade più frequentate di Reggio Calabria.