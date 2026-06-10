Reggio Calabria, prosegue il tour del Punto d’ascolto itinerante della Polizia Locale nei quartieri

La Polizia Locale di Reggio Calabria scende ancora di più tra i cittadini con il Punto d’ascolto itinerante, un servizio pensato per avvicinare l’amministrazione alla comunità e offrire un presidio diretto nei quartieri, nelle frazioni e nelle aree periferiche della città. Lo slogan scelto, “Tra la gente, per la gente”, sintetizza il senso dell’iniziativa: creare un canale di dialogo immediato tra cittadini e agenti, favorendo la raccolta di segnalazioni, richieste di chiarimento e problematiche legate alla vivibilità urbana, alla sicurezza stradale, al decoro e alla convivenza civile.

Un servizio di prossimità nei quartieri e nelle periferie

Il calendario diffuso dalla Città di Reggio Calabria prevede una presenza capillare della Polizia Locale in diverse zone del territorio comunale per tutta l’estate. Il punto d’ascolto farà tappa, tra le altre località, a Pellaro, Catona, Gallina, Arangea-Ravagnese, Archi, Arghillà, Rosario Valanidi-Trunca, Salice-Rosalì-Villa San Giuseppe, Oliveto-Croce Valanidi-Bovetto, Orti-Terreti-Arasì, Podargoni-Cerasi-San Sperato, San Giovannello, Gallico, Sambatello-Diminniti, Vinco-Pavigliana, Mosorrofa-Cataforio-San Salvatore e Gambarie-Tre Aie.

L’obiettivo è garantire una presenza visibile e concreta anche nelle aree più distanti dal centro cittadino, offrendo ai residenti la possibilità di incontrare direttamente gli operatori senza doversi necessariamente recare negli uffici comunali o presso le sedi istituzionali.

Date, orari e luoghi del Punto d’ascolto

Le tappe del Punto d’ascolto itinerante della Polizia Locale si svolgeranno fino a settembre, con appuntamenti distribuiti in più giornate e in diverse fasce orarie. In molte località il servizio sarà attivo dalle 9:00 alle 12:00, mentre in altri quartieri sono previsti incontri pomeridiani dalle 16:00 alle 19:00. Per alcune zone, come San Giovannello e Gambarie-Tre Aie, la presenza è indicata per l’intera giornata, dalle 9:00 alle 19:00.

Tra i punti individuati figurano piazze e luoghi centrali per la vita delle comunità locali, come Piazza Municipio a Pellaro, Piazza Matteotti a Catona, Piazza Municipio a Gallina, Piazza Trunca, Piazza Rosario Rosalì, Piazza Croce Valanidi, Piazza Podargoni, Piazza Posta a Gallico, Piazza Municipio a Sambatello e Piazza San Demetrio.

Ascolto, segnalazioni e rapporto diretto con i cittadini

Il progetto punta a rafforzare il ruolo della Polizia Locale non solo come presidio di controllo, ma anche come riferimento di ascolto e mediazione per i cittadini. Attraverso il punto itinerante sarà possibile rappresentare criticità del territorio, chiedere informazioni e contribuire al miglioramento dei servizi urbani.

L’iniziativa assume un valore particolare in una città estesa come Reggio Calabria, dove quartieri e frazioni presentano esigenze diverse e dove la presenza di un presidio mobile può favorire una maggiore partecipazione civica. Il Punto d’ascolto itinerante diventa così uno strumento per costruire fiducia, raccogliere bisogni reali e rendere più diretto il rapporto tra istituzioni e comunità.

La Polizia Locale più vicina alla comunità

Con questo calendario di appuntamenti, la Città di Reggio Calabria intende promuovere una forma di amministrazione più vicina ai territori, valorizzando il contatto diretto con i residenti e la conoscenza delle problematiche quotidiane. La presenza della Polizia Locale nei quartieri rappresenta un’occasione utile per rafforzare sicurezza, dialogo e collaborazione. Il messaggio rivolto ai cittadini è chiaro: partecipare agli incontri, segnalare le criticità e contribuire attivamente al miglioramento della città. Il Punto d’ascolto itinerante nasce proprio con questa finalità, portare le istituzioni nei luoghi della vita quotidiana e rendere i cittadini protagonisti del percorso di cura e tutela del territorio.