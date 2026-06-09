Reggio Calabria, Polizia Locale a Gallina: “ascoltare i cittadini rende il quartiere più vivibile”

“Ieri nel quartiere Gallina ho avuto modo di partecipare al servizio di raccolta delle segnalazioni organizzato dalla Polizia Locale di Reggio Calabria. Da cittadina, ho apprezzato molto questa iniziativa perché ha permesso ai residenti di segnalare direttamente problemi e criticità presenti nella zona, confrontandosi con gli agenti in maniera semplice e concreta. È stato bello vedere la Polizia Locale presente anche in un quartiere lontano dal centro cittadino, disponibile ad ascoltare le esigenze delle persone e a raccogliere indicazioni utili per migliorare il territorio. Spesso si parla di problemi senza avere la possibilità di confrontarsi con chi può farsene carico; ieri, invece, c’è stata un’importante occasione di dialogo”. E’ questa la segnalazione di una cittadina di Reggio Calabria e lettrice di StrettoWeb, Antonia Campolo.

“L’ascolto dei cittadini è il primo passo per rendere un quartiere più vivibile e curato. Per questo motivo desidero ringraziare gli agenti della Polizia Locale per il tempo dedicato alla comunità e per l’attenzione dimostrata verso Gallina. Spero che iniziative di questo tipo possano essere ripetute anche in futuro, perché avvicinano le istituzioni ai cittadini e contribuiscono a migliorare la qualità della vita del quartiere”.