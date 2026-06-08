Reggio Calabria, primo sopralluogo del sindaco Francesco Cannizzaro alla Sorgente: lavori sbloccati e spiaggia di nuovo fruibile per i cittadini | INTERVISTE

A Reggio Calabria, la storica spiaggia della Sorgente è tornata al centro del dibattito cittadino negli ultimi giorni dopo che la delimitazione dell’area a causa dell’avvio dei lavori di riqualificazione ha suscitato preoccupazione tra i frequentatori e i residenti. Secondo quanto riferito dai frequentatori della zona, la presenza di una recinzione e la parziale chiusura dell’accesso ha alimentato l’allarme di chi quotidianamente si reca in quel tratto di costa per fare il bagno o trascorrere momenti di relax sulla riva dello Stretto.

La Sorgente, una delle spiagge più note e frequentate della città, era stata interessata da un cantiere legato a un progetto di riqualificazione, ma la mancanza di informazioni chiare sul programma e sulla durata dei lavori ha generato timori nei cittadini riguardo alla possibilità di accesso libero al mare. In particolare, molti hanno denunciato che la barriera di cantiere lasciasse presagire una chiusura prolungata dell’area, in un momento in cui la stagione balneare è ormai alle porte.

L’intervento del neo sindaco Francesco Cannizzaro nel suo primo sopralluogo con la fascia da primo cittadino

Nel pieno di questa situazione, il neo sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, ha deciso di recarsi personalmente sul posto per effettuare il suo primo sopralluogo istituzionale alla Sorgente. Il sindaco ha voluto spiegare le ragioni dell’intervento dell’Amministrazione e le soluzioni messe in campo per sbloccare la situazione.

“Buongiorno, buon lunedì e buon inizio di settimana a tutti. Questo è il mio primo sopralluogo da sindaco di Reggio Calabria, sono in uno dei posti più belli di Reggio Calabria cioè la Sorgente che tutta la città conosce e che però è balzato in queste ore alle cronache per un problema tecnico, cioè la ditta che dovrà riqualificare tutta l’area con un intervento molto interessante, ha cantierizzato anche questo fazzoletto di spiaggia che dovrà essere utilizzato dai bagnanti reggini”, ha dichiarato Cannizzaro, sottolineando come la delimitazione fosse legata a un problema tecnico risolvibile.

Il sindaco ha aggiunto che, dopo aver convocato i responsabili dei lavori e i dirigenti comunali competenti, il problema è stato affrontato e risolto tempestivamente. “Stamattina ho convocato il direttore dei lavori, il dirigente del settore per risolvere il problema che è stato risolto e tra qualche ora verrà liberata tutta l’area e messa a disposizione di tutta l’utenza reggina. Sono molto contento, andiamo avanti e buona giornata a tutti”, ha concluso, annunciando una rapida riapertura della spiaggia libera al pubblico.

La reazione delle associazioni e del gestore dell’area attrezzata

L’intervento del sindaco ha trovato immediata eco tra le realtà associative e gli operatori del territorio, che nei giorni scorsi avevano espresso forte preoccupazione per l’impatto delle opere sulla fruizione della spiaggia e sulle attività estive. Tra queste voci c’è quella di Leandro Campicelli, gestore dell’area attrezzata della Sorgente, che ha elogiato l’azione tempestiva dell’Amministrazione comunale.

“Il problema era che praticamente il progetto Ricopo che prevede la riqualificazione di questa zona aveva bloccato tutta la spiaggia dove ogni giorno 2 mila persone vengono a fare il bagno e il sindaco è intervenuto subito dopo le nostre richieste. Si è presentato qua dopo 20 anni che nessun sindaco è mai venuto in questa spiaggia e ne sono contento e ha risolto immediatamente la cosa dando la possibilità a noi associazioni di lavorare e continuare a fare il nostro operato come tutti gli anni e ora migliorerà anche la viabilità e tutto quello che serve per far venire la gente a mare”, ha spiegato Campicelli con soddisfazione per la rapida soluzione.

La testimonianza mette in evidenza non solo la funzione di mediazione svolta dal sindaco, ma anche il valore delle relazioni tra istituzioni e associazioni nella gestione delle criticità legate all’area costiera, soprattutto in vista dell’imminente periodo estivo, quando la Sorgente rappresenterà un punto di riferimento per migliaia di cittadini.

Una soluzione che apre alla stagione balneare

La rapidità dell’intervento dell’Amministrazione comunale e la disponibilità della ditta esecutrice dei lavori hanno permesso di rassicurare i reggini e di evitare una prolungata chiusura dell’area, garantendo così la piena disponibilità della spiaggia alla cittadinanza. La decisione di liberare l’accesso e sbloccare la delimitazione contestata dimostra un’attenzione alle istanze locali e alla fruibilità degli spazi pubblici, in una fase in cui le esigenze di residenti e bagnanti richiedono risposte concrete e immediate.

Con la stagione balneare alle porte, la Sorgente sembra pronta a tornare al centro della vita estiva reggina, non solo come luogo di svago e socialità, ma anche come simbolo di un’azione amministrativa pronta a intervenire in prima persona sulle questioni che più toccano i cittadini.