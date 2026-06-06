Reggio Calabria, che succede alla Sorgente? Partono i lavori, spiaggia delimitata: “cittadini in allarme e preoccupati” | INTERVISTA

Come se non bastassero gli allagamenti in galleria, o l’immondizia ad occultare il passaggio verso la spiaggia, i residenti e frequentatori della Sorgente, nota spiaggia di Reggio Calabria, tornano ad essere preoccupati. I motivi, secondo quanto affermato da un cittadino ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, sarebbero da ascrivere all’inizio di lavori che hanno comportato la delimitazione della spiaggia. “Stamattina c’è stata un’allarme da parte dei cittadini, si sono un attimino preoccupati e credo che ci siano i motivi per esserlo. A partire dal parco lineare sud, dove c’è la rotatoria, da lì parte una ringhiera di cantiere che sta venendo avanti” ha detto il cittadino.

“Se una persona viene qui a farsi il bagno e si ritrova la spiaggia chiusa chiaramente non è una bella cosa, basterebbe informarla nei tempi utili. Quello che si chiede è sapere se questa barriera viene ancora portata avanti o quantomeno viene delimitata provvisoriamente” aggiunge il cittadino. Di seguito l’intervista completa.