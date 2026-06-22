Reggio Calabria piange Carmelo Caridi, il cordoglio del sindaco Cannizzaro: “ha operato con senso del dovere, lasciando un ricordo di serietà”

La città di Reggio Calabria si raccoglie nel cordoglio per la scomparsa di Carmelo Caridi, già stimato amministratore cittadino e figura ricordata per il suo impegno al servizio della comunità. La notizia assume un rilievo particolare per la vita pubblica reggina, perché riguarda una personalità che, nel corso della propria esperienza amministrativa, ha lasciato un segno fondato su serietà, equilibrio, dedizione e rispetto delle istituzioni. A esprimere la vicinanza della città ai familiari sono il Sindaco, on. Francesco Cannizzaro, e l’intera Amministrazione comunale di Reggio Calabria, che hanno rivolto un messaggio di partecipazione al dolore delle famiglie Caridi-Porcino. Il Comune sottolinea così il valore umano e istituzionale di una figura che viene ricordata non solo per il ruolo ricoperto, ma anche per il modo con cui ha interpretato il servizio pubblico.

Il messaggio di cordoglio del sindaco Francesco Cannizzaro e del Comune

Nel comunicato diffuso dall’Amministrazione comunale, il Sindaco Francesco Cannizzaro e il Comune di Reggio Calabria esprimono vicinanza e affetto alla famiglia dell’ex amministratore, affidando il ricordo di Carmelo Caridi a parole che ne mettono in evidenza il profilo umano e istituzionale. Il Sindaco, on. Francesco Cannizzaro, e tutta l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria esprimono “sentimenti di profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie Caridi – Porcino per la scomparsa di Carmelo Caridi, già stimato amministratore di questa Città e uomo di grandi valori. Nel corso della sua esperienza al servizio della comunità reggina, Carmelo Caridi ha saputo distinguersi per senso delle istituzioni e attaccamento alla propria terra, operando con senso del dovere, senza cercare protagonismi, lasciando un ricordo di serietà, equilibrio e dedizione che resterà vivo nella memoria collettiva. In questo momento di dolore, l’Amministrazione comunale si stringe con affetto ai familiari”.

Carmelo Caridi, il ricordo di un amministratore legato alla comunità reggina

La figura di Carmelo Caridi viene ricordata dall’Amministrazione comunale come quella di un uomo che ha saputo distinguersi per senso delle istituzioni e attaccamento alla propria terra. Sono questi gli elementi centrali del messaggio di cordoglio, che colloca la sua esperienza al servizio della comunità reggina dentro una cornice di sobrietà, dovere e continuità nel rapporto con la città. Nel corso della sua attività amministrativa, secondo quanto evidenziato dal Comune, Caridi ha operato con senso del dovere, interpretando il proprio ruolo senza cercare visibilità personale. Un tratto che oggi viene richiamato come parte essenziale del suo lascito pubblico e umano, insieme alla capacità di mantenere un profilo improntato a serietà ed equilibrio.

Una testimonianza di serietà, equilibrio e dedizione

Nel ricordo istituzionale espresso dal Comune di Reggio Calabria, la scomparsa di Carmelo Caridi non riguarda soltanto la perdita di un ex amministratore, ma anche quella di una figura associata a valori civici riconosciuti. La sua esperienza viene descritta come un percorso segnato dalla dedizione alla città e da un rapporto profondo con la comunità reggina. Il riferimento alla “memoria collettiva” contenuto nel messaggio dell’Amministrazione comunale sottolinea come il contributo di Caridi sia destinato a restare nel ricordo della città. La dimensione pubblica del suo impegno si intreccia così con quella personale, restituendo il profilo di un uomo considerato di grandi valori e capace di rappresentare, nel proprio ambito, un esempio di servizio discreto e responsabile.